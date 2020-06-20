海關半年破2500噸走私肉 市值9000萬 相當11年總和

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指出，今年初至今破獲23宗海上走私凍肉案件，宗數較去年同期上升3倍；檢獲2500公噸走私凍肉，數量較去年同期上升7倍；檢獲凍肉總值約9000萬，較去年同期上升9倍，相當於過去11年海關檢獲走私凍肉價值的總和。

今年首半年，海關出動逾百名關員，並與水警聯合行動，面對走私手法變陣，海關亦出動高速截擊艇，以其高速及靈活性，在淺水水域發揮作用。上月初海關展開代號「掃雷」的特別執法行動，重點打擊本港西部水域的走私凍肉活動，行動中海關破獲10宗案件，檢獲1700公噸、總值約6000萬元的走私凍肉，拘捕31名男子，年齡介乎18至65歲，其中包括躉船船主及搬運工人，拘捕行動將繼續。

沙洲龍鼓洲三跑屬熱門走私點

海關港口及海域科海域行動課監督鄭文遠表示，留意到走私手法有轉變，不法分子初期利用內河船貨櫃走私凍肉，去年則用漁船走私，到今年改為用躉船作海上流動倉庫，再利用快艇將凍肉走私到內地；為增加每次走私的數量，不法分子更會利用「鐵殼船」走私，鐵殼船設備簡陋，無任何安全設備及航行燈。沙洲、龍鼓洲及三跑工程範圍距離本港水界約一海里，是熱門走私地點，船隻在幾分鐘內可離開本港水域。另外，走私船隻會混雜在工程船中，加上該處水域海牀深淺不一 ，增加海關執法難度。

可逃80%關稅 海關稱走私誘因

鄭續說，稅項是走私凍肉的誘因之一，如成功走私2500公噸凍肉到內地，可逃避高達80%關稅，即3900萬人民幣稅款。此外，內地對進口肉類實施管制，來自境外的凍肉須透過正規途徑向內地海關申報，並要符合內地法規及食品安全標準。海關檢獲的走私凍肉包括急凍牛肉、牛內臟、豬腳、豬內臟、雞翼、雞腳等，相信來自美國、巴西、德國及印度，海關截查時，凍肉已暴露於室溫環境下數小時，加上走私船隻上並無冷藏設備，海關相信凍肉已變壞，進食會對健康構成風險。