快艇深水灣撞斃潛水翁 死者膊頭背部劏開 涉事水域非泳灘範圍

隨遊艇出海 29歲駕快艇男被捕

昨傍晚6時許，一名64歲黃姓男子在深水灣一帶潛水，在距離海洋公園岸邊約70米海面，被一艘途經快艇撞到，駕駛快艇男子報案。據悉當時快艇上有一名駕船男子及一名船員，隨一艘西式遊艇出海滑水，水警及消防到場把受傷男子救起，他當時昏迷，轉送香港仔水警基地後證實死亡。警方以危害他人海上安全拘捕29歲何姓駕快艇男子。據悉他精神狀態良好，無不良駕駛紀錄。康文署表示，事發水域並非該署管轄泳灘範圍。

水警以帳篷遮蓋死者遺體，其後翻開帳篷檢查屍體，現場所見，死者事發時穿著潛水衣及防滑鞋，左邊膊頭幾乎劏開，膊頭骨直穿體外，膊頭僅皮肉相連，背部疑被車葉劏開，多處受傷，頸骨疑折斷，頭部扭向後面。

涉事快艇約7米長，由水警輪拖着，隨同一艘西式遊艇晚上10時許駛回香港仔水警基地。快艇泊在遊艇船尾，水警重案組探員登上遊艇，並在船尾調查，其間拍照記錄，遊艇船身編號被人以紙張遮蓋。

專家稱航道範圍 潛水風險高

潛水歷險會課程總監區紹堅稱，甚少有人在深水灣一帶潛水，因該處水質一般，能見度低，海底亦為沙底，甚少生物可觀賞，加上該處屬航道範圍，多遊艇及滑水者途經，潛水風險較高，一般人較多在西貢一帶潛水。