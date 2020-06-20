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梁耀忠排第二「抬轎」 倡初選後按民調棄選 戴耀廷：不遵協議不應初選

【明報專訊】民主派下月舉行初選，街工昨公布參選名單，由27歲主席盧藝賢排首位出戰新界西，立法會議員梁耀忠排第二「抬轎」。盧藝賢昨建議初選後再參考民調「棄選」，被質疑不遵從民主派協議；負責協調的港大法律學院副教授戴耀廷認為，若不願遵從協議，應不可參與初選。

梁耀忠：若得票差異小 對隊伍不公

新界西民主派早前同意設有約束力的初選、只派頭6位的名單出戰，盧藝賢建議即使排名6至8位，都應可參與官方選舉，並參考民調再棄選；他說上屆參選新界西的朱凱廸、鄭松泰均為中段跑出，認為今屆素人較多，可給予發揮空間。梁耀忠稱，並非堅持初選後亦要參選，但若得票差異太小，對隊伍不公道，希望初選後再商討。

戴耀廷稱，新界西在協調會議中，同意初選後由首6張名單參選、其他名單不參選，「若不願遵從大家已達成的協議，應不可參與初選」。立法會前議員區諾軒稱，據知街工內部仍討論中，主辦方等待回應，若不認同討論協議，認為不適合參與初選。

吳敏兒棄英籍戰新西

多名民主派昨亦宣布參加初選，出戰新界西的職工盟主席吳敏兒表示，決定放棄英國公民身分，冀留在香港與港人一同面對黑暗、尋求出路。工黨主席郭永健宣布不參選，冀民主派能奪取最多議席。據了解，工黨不會派員出戰新界東。

黃之鋒羅冠聰參選 羅：不知初選時自由否

香港眾志黃之鋒昨宣布參加九東初選時稱，從未排除被DQ的可能，名字出現在選票的機率十分渺茫，但說民主派初選意味在7月先以公民投票，向國際社會表明港人真正意願、無經政權篩選的民意，他未回應觀塘區議員梁凱晴是否Plan B。香港眾志羅冠聰、南區區議員袁嘉蔚昨亦分別宣布參加港島區初選，羅冠聰被問到會否擔心DQ時稱，DQ是後話，不知立法會初選時自己是否仍自由。

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