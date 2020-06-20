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「確保公正」 選舉主任「兜亂」跨區出任 陳淑莊批政府心虛 為免DQ後尷尬

【明報專訊】立法會選舉9月6日舉行，下月18至31日為提名期。選管會昨刊憲公告委任選舉主任事宜，地方直選選區一改過往做法，「大兜亂」委任選舉主任，舉例港島區選舉主任會由黃大仙民政專員跨區出任（見表），民政事務局稱是為確保制度公平公正。民主派會議召集人陳淑莊質疑政府「心虛」，反問新安排是否憂慮選舉主任DQ（撤銷資格）候選人後會引起尷尬。

民政局：盼與候選人無日常接觸

選管會發言人稱，選管會是根據民政事務局的提名，委任民政事務專員為地方選區的選舉主任。民政事務局發言人表示，安排非本區的民政事務專員為選舉主任，是希望選舉主任與候選人過往最好無日常工作上的緊密接觸，確保制度公平公正，避免予人民政事務專員角色或影響選舉主任工作的觀感。

政府昨刊憲公告委任選舉主任，各地區直選選區均由其他區的民政專員出任選舉主任；當中，新界西選舉主任為沙田民政專員，但新界西候選人卻需往中環遞交表格，選管會解釋，因該處為離島區民政事務處，而離島區屬新界西地方選區。

翻查資料，2016年立法會選舉，選舉主任均由區內民政專員出任，舉例港島區為東區民政專員，九龍西則為九龍城民政專員。

張國鈞：可免遭質疑偏頗

陳淑莊表示，過往一直是找當區民政專員任選舉主任，一直行之有效，認為今次較大變動，政府有責任交代新安排的理由，質疑政府「心虛」，憂慮選舉主任在主觀判斷下DQ候選人，將來在同一地點工作或致尷尬。民建聯張國鈞支持安排，稱若選舉主任認識候選人、不論DQ與否，都會令人質疑其決定是否偏幫或偏見。

選管會公布，獲提名者必須為年滿21歲已登記選民，提名期前3年通常在港居住，除會計界、法律界等12個功能組別外，各候選人須無外國居留權的香港永久居民、中國公民。地區直選候選人須獲最少100名當區選民提名、繳交5萬元選舉按金；功能組別及「超級區議會」分別需獲10及15名選民提名、繳交2.5萬元選舉按金。選管會發言人籲獲提名者盡早遞交提名表格，以便若有錯漏有時間在提名截止前更正。

相關字詞﹕張國鈞 民政事務局 立法會選舉 陳淑莊 選舉 區議會 民主派 香港 立法會

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