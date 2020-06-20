教局增教學資源套 稱不能以公義之名違法

該資源套附有局方制定的使用指引，以高中通識教育科為例，指引稱資源套可用作講授法治的基本含意，用於處理法治和社會政治參與的議題，如「市民在參與表達其訴求的行動時，不應作出任何違法行為」。

另外，在「《憲法》和《基本法》」的主題海報範疇，「一個國家，一個主權，一套《憲法》」出現在當眼位置。而在小學常識科、初中及高中中國歷史和歷史科、高中通識教育科及德育、公民及國民教育的使用指引中，均有提及「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」。

有教師質疑能否教「公民抗命」

中學通識科教師田方澤檢視相關資源套，質疑以後能否在高中通識課上講授「公民抗命」，又認為違法行為不一定是暴力，政府將兩者相提並論有指向性。他又認為資源套只有官方觀點，以人大釋法為例，當中僅列出相關基本法條文，沒有列出社會對釋法的爭議，「明顯有限制通識科要呈現不同觀點的原則」。

田方澤說，即使資源套使用指引僅屬「建議」，但已對同業構成壓力，「資源套以外的觀點及議題是否不能講？」他相信不少教師會擔心不跟指引會被投訴，因此會按指引準備課堂。