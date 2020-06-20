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贈閱書單七成聯合出版相關 葉建源質疑利益輸送 教局譴責抹黑

【明報專訊】教育局撥款6000萬元資助全港中小學購買圖書，讓學生於暑假閱讀，局方設指定書單。教育界立法會議員葉建源昨稱在指定書本中，約七成由「聯合出版集團」旗下或持股的書商出版，台灣書籍僅8%，質疑嚴重失衝，涉嫌存在巨大利益輸送。教育局昨晚不點名批評葉建源以「分中分台」立場「將推廣閱讀政治化、妖魔化」，稱他扭曲事實，抹黑當局利益輸送，對此表示極度遺憾並譴責。

撥6000萬 中小學生一人一本

有不獲選的出版社批評，教育局篩選準則不明，無公開讓業界參與，認為並不公平。有校長亦質疑書單中一本英文書也沒有是「缺陷」。

教育局前日公布「書出知識——贈閱圖書」試行計劃，將向學校發放一筆過撥款，向每名學生送贈圖書。局方稱計劃獲香港出版總會支持，該會會長是聯合出版集團副總裁李家駒。計劃設指定書單，中學和小學分別有416本和332本書供選擇。

葉：台灣出版社只佔兩間

葉建源說，學校過去靈活購買不同書籍，不明教育局今次施加限制原因，要求局方交代計劃細節，及容許學校不受限下買書。他又說，書單集中於中國文化、品德方面，文藝、科學類別卻少，且欠英文書，批評局方忽略非華語及特殊學生需要。

葉建源續稱，經統計發現指定的748本書中，有526本、即七成是由「聯合出版集團」旗下或持股的書商出版（見圖），來自台灣的出版社僅兩間，佔書量約8%。聯合出版集團旗下出版社包括香港三聯書店、香港中華書局、香港商務印書館等，早年曾有傳媒報道中聯辦透過內地公司持有集團。

無解釋選書準則 教局：市場份額不一

教育局昨晚出稿「嚴正澄清」，稱局方一直從專業角度推介圖書，不會基於出版社而建議，稱絕不存在優待某書局或某出版社。局方稱，計劃目標是希望暑假前透過學校訂購，向每名學生贈閱一本實體書，過程涉及重印或加印，物流運輸亦非容易，認為以中文書作試點是務實做法。局方亦稱，專科人員是在極短時間內整理具質素的書目，而市場上各出版社份額不一、書種不同，於書目名單內比重有所不同，不難理解。局方並無詳細交代選書準則。

中學校長：書單無英文書

出版社批準則不明存不公

中學校長會副主席連鎮邦說，周三與教育局開會時已質疑局方如何選出指定書籍，認為應給予學校選書彈性，另亦批評書單無英文書。他引述局方會上稱，書目是由局方人員選擇，並無業界參與。資助小學校長會名譽主席張勇邦擔心訂購過程倉卒，無英文書「有小小缺陷」，但認為局方撥出資源是好事。

本地出版社「創造館」總編輯許淑美說前日才知悉有關計劃，形容是「平地一聲雷」。她批評局方事前無公開讓出版商參與，選書準則不明，對其他出版商不公平。

教聯會主席黃錦良稱，相信政府採購有程序，不會去想教育局有無利益輸送，反而着重如何提升學生閱讀。

相關字詞﹕三中商 出版商 閱讀 葉建源 教育局

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