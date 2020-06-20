反東北示威者稱遭警禁錮 官稱合理武力判索償敗訴

原告人為社民連前副秘書長黃永志、社民連副主席周諾恒、社運人士梁穎禮和周振宇，被告為代表警務處長的律政司。

原告方指稱，警方案發時將4人押帶至警車，惟事前沒有向黃永志、周諾恆及梁穎禮宣告拘捕，屬非法禁錮；另指稱警方在押帶過程中對周諾恆及梁穎禮使用不合理武力，在警車上亦無理以手扣鎖起周諾恆及周振宇，及在落了黑簾的警車內襲擊及侮罵4名原告。

官：未能證警車內遇襲 4原告須付警方訟費

區院暫委法官李紹豪在判辭中指，聽取雙方證供後，認為警方拘捕4名原告人屬合法，亦已在現場向4人宣告拘捕。至於在押帶原告人前往警車的過程中，法官認為警方無使用過分及不合理的武力，另一方面原告方亦未能證明曾遭警方在警車內襲擊及辱罵。

李官指出，次原告周諾恆及第四原告周振宇登上警車後曾猛烈掙扎，包括站立、呼叫口號及探身至車窗外，警員使用手扣將他們制服屬合理，而兩人被帶往警署後亦隨即被鬆綁。

【案件編號：DCPI282、311、349、375/15】