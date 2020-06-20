曾處理生豬肉 婦染豬鏈球菌亡

醫生：處理生肉小心手有傷口

衛生防護中心表示，病人血液樣本含豬鏈球菌，職業不是豬肉切割員，最近沒外遊，家居接觸者至今沒有病徵。曾祈殷表示，豬鏈球菌常見於豬的鼻腔及呼吸道，豬與豬之間易快速傳播。曾祈殷說，從事養豬業、物流運輸、生肉店、廚師等職業都是高危者。

他分析，若處理感染病菌豬時，手有傷口，或沒有洗手便進食或揉眼，可直接感染。

曾祈殷補充，豬鏈球菌進入人體後潛伏期短，通常會入侵中樞神經，導致腦膜炎，病徵為發燒、頭痛、嘔吐等；另外也會入血導致菌血症、入心導致心瓣發炎、入關節導致細菌性關節炎、入肺導致肺炎。另外，由於病菌常影響中樞神經，多見永久聽力受損的後遺症。他建議市民處理生豬肉時小心處理，尤其確保手有否傷口，若然擔心的話，處理生豬肉時可佩戴手套。

除了上述個案，本地今年尚有一宗本地感染豬鏈球菌個案；去年有3宗，其中10月一名66歲事主曾在家處理生豬脷，後感染豬鏈球菌死亡。