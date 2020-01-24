瑪嘉烈新大樓申多建5層 牀位增兩倍至850張

擴建計劃包括兩座大樓，現有大樓維持樓高7層，另有新大樓。城規會上周三收到醫管局提交葵涌荔崗街10號瑪嘉烈醫院荔景大樓規劃申請，申請放寬新大樓計劃的建築高度限制。在符合葵涌分區計劃大綱草圖允許的7層樓的基礎上，擬議在擴建新大樓中增4層樓，用於額外的住院牀位、療養及復康的支援服務以及停車場。荔景大樓根據醫院運作需要，用上指定的機電裝置和設備，屋頂上的機房和基本設施的總面積將佔屋頂總建築面積50%以上，故需額外樓層。

醫局申放寬高限至12層

11層醫院用途包括療養復康

因此，醫管局建議把新大樓建築物高度限制由7層放寬至12層，屋頂高度為主水平基準上179.075米，增高至主水平基準上206米。新大樓11層用於醫院，包括療養及復康的支援服務，以及1頂層機房，此外2層為地下停車場。

文件顯示，荔景大樓擴建計劃不止滿足病牀數量需求，還滿足同區聯網醫院配套及服務要求，以符合當前標準，並將採用《香港規劃標準與準則》中較大的牀位和停車位比例，以增加停車位的數量。

據醫管局去年2月提交葵青區議會的文件顯示，新擴建大樓將增加400張病牀，連同由現時大樓遷移的268張病牀，共提供668張病牀。今次醫管局交城規會文件中顯示，於擴建後，牀位數目數量將可由現有268張，增到830張至850張。