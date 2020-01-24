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《頭條》落幕 吳志森：美好的仗已打過 稱政府要港台做喉舌 料「不是最後一個出事節目」

【明報專訊】「那美好的仗我已打過，可以挺起胸膛告訴別人，這場仗我打得不錯。」陪伴港人31年的香港電台《頭條新聞》，昨來到今季最後一集，攝影棚充滿台前幕後的笑聲，各主持不失一貫幽默作風，舉杯飲茶戲言「自我飲茶」，其中飾演太后的吳志森形容參與節目13年，終畫上「相當不錯的句號」，但指《頭條》遭逢「沒頂之災」，反映政府要求港台成為政府喉舌，相信這不會是最後一個「出事」的節目。

昨晚8時播出今季最後一集《頭條新聞》，除了3名主持吳志森、曾志豪、羅啟新分飾多角，更邀來立法會議員田北辰客串，又播出以往節目被批評的片段，包括1998年政協常委徐四民批評節目「陰陽怪氣」，2001年時任特首董建華批評節目「低級趣味」。

主持感謝團隊「頂住不同風浪」

節目播出後，3主持在頭條新聞facebook專頁直播對談。吳志森稱以往有人指頭條是維穩節目，因社會本來各人「一肚氣」，就像壓力煲早晚會爆，但看了頭條的嬉笑怒罵，「聽完條氣順了，本來出街掟石，都不掟了，我們其實是維穩的」。吳說很多人提議他們在其他平台做節目，但在港台這個主流媒體、公營廣播平台上做節目意義重大，這代表政府可包容這種諷刺時弊、嬉笑怒罵的節目。

工作人員向3人獻花，曾志豪稱參與製作頭條的13、14年間，與3名監製及無數製作人共事，榮幸團隊「一條心」，大家「有團火，頂住不同風浪」。吳感謝台前幕後努力才可令節目得以成功，尤其總監、監製抵住來自政府及各方的壓力，才可令節目這麼受香港市民歡迎。

吳：招牌留低 靈魂存否？

吳隨後表示，參與節目13年，終畫上「相當不錯的句號」，又說面對這麼多批評和風浪，「那美好的仗我已打過，可以挺起胸膛告訴別人，這場仗我打得不錯」。吳指，主權移交23年，衝擊是撲面而來，所以不存僥倖之心，相信節目經檢討後，即使招牌「留低」，內容、方針、方向亦會不同，「節目的靈魂能否返來呢？」他形容頭條是香港言論自由寒暑表，今遭逢「沒頂之災」，反映政府是要求港台成為政府喉舌，相信頭條不會是最後一個出事的節目，其他節目或陸續有來。

網民不捨：看到眼濕濕

很多網民留言大嘆不捨，也有人表示最後一集看到眼濕濕。曾志豪說，節目面對投訴就要消失，但更多人希望繼續收看，反映民意無地位、無價值，當權者只容下合乎心意的事，民意淪為擺設。他說最後五、六集，無形壓力很大，心情不好，寫稿愈來愈難，其中一集講「港區國安法」，直接寫大字、不講了；當集數倒數時，香港情况愈來愈差，要坐下寫稿很難受，已不能正常時間交稿，因心裏實在很難受。

「痛苦事當玩笑講」最痛苦

吳：做埋這集 對我是釋放

吳志森稱，往後可能逢周五穿上太后衣裝回味，但他作結時不忘表示，要將痛苦化為笑話，本是最痛苦的事，寫稿苦，演出亦痛苦，例如要講學生「反斗」就要報警拘捕他們，怎笑得出，「要將荒謬痛苦的事當玩笑講出，是人生的一痛苦，做埋這集不做，對我是釋放，因我想香港政府會愈來愈差」。

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