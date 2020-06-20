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港聞二

聶德權：公僕凍薪非政治考慮

【明報專訊】行政長官會同行政會議月初決定，2020/21年度凍結高、中、低層薪金級別和首長級公務員薪酬。公務員事務局長聶德權表示，凍薪非政治考慮，承認過去雖從未在3個層級的薪酬趨勢淨指標都為正數的情况下凍薪，但希望公務員作為社會一分子，與大家「同坐一條船」；他亦拒絕承諾政府不會立法減薪。

認無「正數凍薪」先例

盼同坐一條船

立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨舉行會議，多名議員質疑薪酬趨勢淨指標正數仍凍薪的決定，亦憂慮影響公務員士氣。聶德權說，凍薪並非政治考慮，而是按機制全盤考慮，現時香港生產總值收縮、失業率升至5.9%，預計今年赤字達2800億元，希望大家能理解。

聶德權承認，過去從未試過在3個層級的薪酬趨勢淨指標都為正數時凍薪，僅在1999年時高層和基層公務員指標皆為負數、中層指標為正數時，決定3個層級公務員皆凍薪。

拒承諾不立法減薪

新民黨葉劉淑儀要求保證政府絕不考慮立法減薪，惟聶拒絕承諾，僅說公務員薪金調整將每年檢視，行政長官會同行政會議會按資料數據及各項因素分析，難以做出未來幾年的承諾。

另外，「防疫抗疫基金」早前預留60億增加有時限職位，公務員事務局昨稱，正統籌各決策局和部門，開設逾700個有時限職位，包括300名行政服務助理和約430名支援服務助理，處理行政和文書工作，聘用期不超過12個月，8月進行招聘工作。

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