東鐵新信號3故障 港鐵歸咎人為因素

陳帆：絕不理想 已促交報告

港鐵擬於今年中完成更換東鐵線新信號系統後，逐步將東鐵線12卡列車更換9卡列車，惟新信號系統上月測試期間先後3次出現故障，包括車務控制中心的列車監察系統屏幕有數分鐘出現閃動、未能顯示行車狀况等。陳帆昨稱，3宗事故絕不理想，當局已要求港鐵詳細調查並交報告。港鐵機電工程總管梁志立稱，3宗事故涉及人為因素或操作問題，不是系統性問題。

荃灣線撞車 港鐵：已棄用涉事系統

此外，港鐵去年3月荃灣線測試新信號系統時，發生兩列空載列車相撞嚴重事故，事後調查發現，新信號系統採用的主、副及備用3套電腦系統當中，備用電腦系統出現多處錯誤，導致撞車。港鐵車務總監李家潤稱，日後荃灣線新信號系統將主要用主、副兩套電腦系統，至於是否採用第三套備用電腦系統，則會在完成荃灣線更換信號系統後，在其他線路換信號系統時再考慮。

運房局副秘書長蔡傑銘說，當局認同備用電腦系統需完整檢討，其他線也會用荃灣線類似方式處理，不會在未確保安全下使用備用電腦系統。