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公屋本年度可編配3.1萬伙 新建8300伙 6邨處港九

【明報專訊】政府應對新冠病毒疫情，引致上年度公屋供應大受影響，粉嶺暉明邨及火炭駿洋邨近5800個單位未能如期入伙供編配，令全年最終僅編配約17,500個單位，比2018/19年度大減近五成。房委會資助房屋小組委員會下周一（21日）開會，討論2020/21年度公屋編配估算，消息稱上述兩個屋邨的單位可在本年度入伙，連同其他新建成單位，估計本年度可供編配的公屋數量會升至約31,400伙。

據了解，其中近8300個新建成公屋單位來自6屋邨，均位於港島及九龍市區，包括柴灣永泰道1座、東頭邨第八期1座及白田七期1、2座及第八期3、4座（見表）。

去年達標率七成

消息：因徵駿洋暉明檢疫

房委會於2019/20年度原估算可編配24,100伙公屋單位，最終只能編配約17,500伙，達標率僅72.6%，是多年來新低。消息稱主要因駿洋邨4846個單位用作檢疫中心；今年初原本擬徵用作檢疫中心的粉嶺暉明邨952個單位，被惡意嚴重破壞；而深水埗海達邨第1座852個單位的落成日期亦比原估算遲，至今年3月底仍未能入伙，3個新建屋邨共6650個單位未能在上年度供編配，當中約5700伙原預留給公屋申請者。

房委會預計2020/21年度可供編配的單位共約31,400伙，當中包括8284伙新單位、上述3個屋邨6650伙及約16,500伙翻新單位。房委會預計今年將有7個公屋項目落成，最特別是繼前年連城道的連翠邨288個單位後再有柴灣區公屋出現，柴灣永泰道1座826個單位本月內落成，相信很大機會今年編配入住。

房委會委員、民主黨尹兆堅表示，有見竹篙灣檢疫設施預計7月落成，相信屆時可釋放駿洋邨，希望這批單位本年度如期以公屋編配，對輪候公屋市民也較公道。他認為，未來一年有較多公屋單位推出，但相信只能避免輪候情况雪上加霜，未必可協助疏導輪候者數目。

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