白居二配額增半 至4500個

消息：去年超額44倍

料需求持續

消息人士指出，過去兩期白居二皆反應熱烈，「白居二2018」接獲6.1萬宗申請，超額申請23倍；「白居二2019」更接獲13.4萬宗申請，超額44倍。施政報告亦建議增加白居二配額，加上考慮到目前經濟不景氣下，白表申請者需求仍持續殷切，故房委會建議把配額增至4500個。

據了解，「白居二2020」家庭與一人申請配額比例維持9比1，即單身人士可獲450個名額。至於其餘買家轉讓限制、申請程序安排皆與去年安排相若。有意申請今期白居二者可於下月提交申請，若獲分配配額，預計明年3月收批准信，以申請「購買資格證明書」。

持有「白居二2019」的有效白表「購買資格證明書」者，若成功申請「白居二2020」，房委會則只會在其「白居二2019」的「購買資格證明書」有效期屆滿後，才發出「白居二2020」的「購買資格證明書」，確保有關者不會同時持有兩份。

憂更多人入市 議員籲量力而為

立法會房屋事務委員會副主席、民主黨尹兆堅認為，白居二的樓盤有市場議價能力，不太擔心樓價會推得太高，反而擔心配額增加後會有更多人投入白居二市場，他們多為中低收入人士，在經濟下行環境受「第一線衝擊」，呼籲市民量力而為。