居屋推7047伙21年新高 六成白表 配額首超綠表 家庭入息上限增至6.6萬

暫六三折 鑽石山呎價9365元最貴

翻查資料，上次居屋推售逾7000伙，已是1999年8月的第21期甲居屋推出7個屋苑共7676個單位，距今已21年。今期居屋共4個項目，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑，初步訂定以市值六三折發售，價格介乎123萬至513萬元，單位面積由278.7至613.5平方呎，平均呎價介乎約5443至9365元，其中啟翔苑的9365元成為平均呎價最高居屋項目（見表）。除這批新單位，房委會亦會一併推售18個因取消買賣協議而收回的單位。

據悉，鑑於疫情導致經濟情况難以預料，失業率達5.9%，考慮到家庭入息或有下行壓力，房委會將採取一次性安排，今年8月下旬取得今年4至6月非業主住戶每月入息中位數後，再確定今期居屋折扣率和平均售價，現時售價和折扣率為臨時數字，屆時仍有可能上調折扣率及下調平均售價。

700伙留單身者

資產限額減 單身85萬家庭170萬

過去居屋白表競爭激烈，消息稱房委會擬更改居屋綠白表配額，由各佔一半改為4比6，白表配額首次比綠表高；同時亦把700伙預留予單身者，亦會採用4比6的綠白比例分配。雖然綠表配額減少，但消息稱計及房委會今年暫定推售約4700個綠置居單位，可提供予綠表購買的新建資助單位共7519個。

據了解，房委會採用今年第一季數據，按機制考慮住戶開支等數據後，決定調整居屋白表入息限額，單身者由2.9萬上調至3.3萬元，二人或以上家庭由5.8萬增至6.6萬元，資產限額卻因改以九成按揭計算而下調，單身及家庭分別為85萬及170萬元，較上一期的105萬及210萬元少。

下月收表 10月攪珠明年3月揀樓

新一期居屋最快7月接受申請，預計今年10月攪珠，明年3月揀樓，其中彩禾苑預計今年落成，屬最早入伙屋苑，山麗苑預計明年11月底落成，錦駿苑和啟翔苑應待2023年2月底和5月底才落成。

黃遠輝：明年供應恐跌 應加強覓地

房委會資助房屋小組委員會主席黃遠輝說，今年居屋連同即將推售的約5000伙綠置居，將提供約1.2萬個資助出售房屋，惟認為明年難再做到此數量，始終公營房屋供應緊絀，亦要有土地供應配合，未來一兩年難達今年高位，政府有必要加強尋覓土地應付。

議員憂增入息上限 多基層「接火棒」

房委會委員、民主黨尹兆堅指出，居屋入息限額上調，令更多人「舉手入局」，「逼多啲人做樓奴」，啟翔苑平均呎價偏高，擔心基層市民於經濟環境欠佳下「接火棒」。他歡迎綠白表比例調整至4比6，因過去白表超額申請嚴重，認為當局有聆聽民間訴求，但現時綠置居供應不穩定，調整綠白表比例不能過急，暫不宜改至3比7。