「干預」變「勾結」 陳文敏：條文範圍更闊

解釋權在人大手 憂可隨政治氣候變

陳文敏昨於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，「干預」是行為，但「勾結」或涉及「干預」之前的行為，或包括串謀、煽惑、游說等，認為很初步的行為或已可被指涉及「勾結」。他稱最擔心的是字眼如何解釋，亦相信不會清楚界定，而解釋權在人大手上，可隨政治氣候改變，「這是中國與香港法制最大的分別」。

他強調，在國際層面，國家安全不等於可胡亂拘捕、未經審訊就判刑以至處決，強調國家安全只是其中一個限制自由的理由，不代表什麼都可限制，「是否（涉及）國家安全便做什麼都可以？不經審訊便困你一輩子？這是極權主義」。

港大法律學院首席講師張達明在同一節目稱，最重要是港區國安法下哪些人有權執法或作最終解釋，他憂慮何謂「例外」，亦是由人大決定。

葉國謙：推動外國制裁香港或犯法

行會成員、港區人大代表葉國謙在港台節目《千禧年代》稱，對於「干預」改為「勾結」不感奇怪，因若其目的是干預香港事務，定會涉及本地港人；被問到如與外國政要交流會否干犯罪行，他說立法會議員、行會成員經常與外國記者或領事館人員接觸，正常不過；但若另有目的、明言要如何傷害香港、引來外國干預，「這行為，很容易中的」，若有人蓄意損害香港及國家利益，有具體行動推動外國制裁香港，是有可能干犯罪行。

（港區國安法）