罷工今公投 聶德權函公僕促忠誠 稱工會令人誤會「與政府對着幹」 顏武周：盼尊重同事權利

民政局：議辦作票站無關區會職務 開支不發還

「二百萬三罷工會聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」今日舉行公投，有逾20個行業共30個工會參與，涉及國安法、未來罷工罷課行動及各工會議題。

民政事務局昨深夜發新聞稿稱，有議員辦事處用作「所謂罷工罷課公投」投票站，引述《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》指出，區議員行事方式不應使其處境可能有負市民對區議員在一般應有的行為準則方面的期望，並應確保其行為不會令區議會信譽受損。若議員辦事處用於執行與區議會無關的職務，例如作上述活動的投票站，有關開支將不獲發還。

辦事處有份協助公投活動的葵青區議員郭子健稱，區會一向協助不同社區活動，完全不同意今次會損害誠信、公正、負市民期望或履行議員職務的能力。他稱無法理解民政局指控，質疑部分區議員「派糉」活動亦無關區會職務，又批評有議員收集支持國安法簽名，質疑是何人和基於什麼準則決定什麼活動與區會職務無關。

聶：公務員不可進行反對國安法行為

繼接受電台和內地傳媒訪問時開腔反對有工會發動罷工公投，公務員事務局長聶德權昨去信全體公務員，重申根據《基本法》第99條及《公務員守則》，公務職員必須對在任特首及政府完全忠誠，有責任在特首領導下落實有關國家安全立法的工作，「不可進行有關反對港區國家安全立法的行為」。他又稱，以公務員工會名義參與「罷工公投」的「聯合工會行動」，「會使外界誤以為他們是代表多數公務員，令人覺得公務員與政府對着幹」，對其他盡忠職守、緊守崗位的公務員極不公平，並嚴重損害公務員隊伍的良好聲譽。

顏：無預設立場 未參與工會：難管公僕公餘

曾於月初表示有3200名會員的新公務員工會，其主席顏武周昨回覆稱，今日的工會活動會如期舉行，希望政府尊重及保障同事表達意見及參與工會活動的權利。他於周一曾稱，該會就港區國安法並無任何預設立場，未曾提及反對立法，投票除了讓會員就國安法表達意見外，議題還包括公務員凍薪及宣誓。

另一工會公務員工會聯合會沒參與有關行動，其總幹事梁籌庭稱無法控制公務員在公餘時間活動，又認為即使有人參與公投，都可投贊成或反對，就如在選舉中可投給不同候選人。對於聶德權稱行動或使外界覺得公務員與政府對着幹，對其他公務員不公，梁認為不同工會有不同立場，一定不代表所有人，但有權呼籲會員行動。

高級公務員協會主席李方沖認同聶德權信中對《基本法》和《公務員守則》的解釋，但不評論其他工會做法，稱如有關工會將上述行動當為收集意見的活動也可以，但工會一般只處理勞資問題。

香港中華總商會昨發稿反對公投，稱任何罷工罷課行動只會對香港的穩定發展帶來進一步打擊，煽動罷工罷課「攬炒」經濟和營商環境是「極不負責任」。籌備公投的二百萬三罷工會聯合陣線發言人回應，港人最擔憂港區國安法帶來外資撤資等經濟影響，公投正予大家表態機會。

明報記者

（港區國安法）

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