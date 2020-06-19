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2020年6月19日星期五
港聞二
教局指引：師生違國歌法 嚴重可報警 規定元旦、七一、國慶活動升旗奏唱
倡中史播《風雲兒女》教國歌 初中鞏固歌唱技巧
投票不設「關愛隊」 馮驊：合乎公平原則
票站增攝錄機 馮驊：遇叫囂停點票
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零售推大幅優惠 旅界冀解除封關
被指助選 陳茂波：張是業界代表
何栢良：食肆解禁太快 張宇人籲業界做足措施
14天內曾訪京 入境須驗病毒
官憂赴美染疫難應訊 拒批黎智英保釋外遊申請
還押小欖男教師 高院批准保釋
跪頸拘記者 警稱最低武力 未答是否合適 區議員斥包庇
許智峯私人檢控開槍警 8‧31開審
警：自閉男母親陪錄口供 譴責抹黑
涉拍背貼文宣 經紀稱不知是便衣警
張舉能掌終院任命通過 回歸後首現反對棄權票
假扮古天樂公司總監 文員誘女模試戲騙色
報道指7作弊學警畢業 警方稱倘有違規會處理
「人肉路障」兩死車禍 警：司機誤會停車 稱擺手指示「慢駛」 3受傷司機：警示意停下
調查：住屋負擔能力愈差 健康愈差
尊子漫畫
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【Emily】推廣中華名句 教局製手機貼圖
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【Emily】何桂藍劉頴匡張崑陽出戰泛民初選
【Emily】得阿鼎一人 兩法案委會成立唔到
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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