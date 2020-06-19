調查：住屋負擔能力愈差 健康愈差

3%受訪者應付住屋後無餘錢

中大「健康公平研究所」及公共衛生及基層醫療學院研究團隊於2014至15年訪問1978名本港成年人。研究以每月扣除住屋費用後的剩餘收入，量度住屋負擔能力，剩餘收入愈低即負擔能力愈差。研究將受訪者分成四分位數（Quartile），剩餘收入低於1.1萬元為第一組，高於或等於2.9萬元為第四組；最低組別中有3%受訪者沒剩餘收入。

研究發現，第一組的生理及心理健康評分為49.5及52.1；第四組則為53.1及57。中大公共衛生及基層醫療學院長黃仰山解釋，港人相關評分平均為52至56分，低於50分表示健康質素有如慢性病患者。

研究顯示住屋負擔能力愈差，生理及心理健康質素愈差。黃仰山說，住屋壓力使人長期受壓，身體分泌壓力荷爾蒙如皮質醇，可增抑鬱或焦慮症發病風險，亦有外國研究顯示皮質醇與心血管病有關。

壓力增皮質醇分泌 影響身心

研究又發現第一組有37.7%生活必需品匱乏，比第四組的3.6%高約10倍。中大社會工作學系副教授黃洪解釋，「匱乏」指受訪者未能負擔必需品，如一日三餐、看醫生等；受訪者醫療必需品匱乏頗為常見。

與丈夫及5歲女兒住在荃灣約90呎劏房的阿珍接受本報訪問稱，一家靠綜援應付3600元月租，丈夫去年驗出腦瘤，至今未找到病因，「叫親佢去（求診）都話無錢」；丈夫在家只能「打地鋪」，「點會瞓得好？」阿珍亦有抑鬱症，加上「周身骨痛」未能求職。她說為應付女兒每月千餘元的書簿費及租金，一家每天只吃兩餐，會待晚上7時才去「買平餸」，且只吃稀粥少吃肉。

中大公共衛生及基層醫療學院助理教授鍾一諾表示，經過去年社會事件及今年疫情，是次研究結果已滯後。黃洪估計，研究結果發現的情况會加劇，舉例疫情令多人失業，露宿者數字大升，另有劏房戶兒童因未能上學而長期置身擠迫環境，對兒童及家人都產生不少壓力。