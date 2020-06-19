「人肉路障」兩死車禍 警：司機誤會停車 稱擺手指示「慢駛」 3受傷司機：警示意停下

死者為鍾逸揚（37歲）及張梓豪（26歲），其中鍾是司機，兩人2018年2月11日駕乘七人車於粉嶺公路前行，至近九龍坑路段失控翻側。警員潘啟泰供稱，他在新田交匯處看到七人車以時速約150公里行駛，並不斷左穿右插，呼叫警方電台要求支援。

受傷司機：停車數秒即被撞尾

受傷最嚴重的私家車司機李承閔憶述，當日下午5時許，他駕車在粉嶺公路行駛，至九龍坑段時，一輛警方電單車從後駛上，車上警員揮動右手示意慢駛，警員停下電單車後再示意停車。當他減慢至接近停下時，有車從後猛撞其座駕，他頓時失去知覺，事後有腦出血。他表示，由被截停到被撞只相距數秒。另外兩名被撞的私家車司機均受輕傷，車輛報銷，同樣認為警員以手勢示意停車。

當日在粉嶺公路截停車輛的警員伍日溪供稱，他伸出右手上下擺動，原意是想拖慢公路的車輛，令他能安全駛入馬會道支路口，以截停馬會道車輛駛出公路，減少公路的車流量，並非想截停公路車輛，但他承認動作可能令人誤會要停車。裁判官反問「點解唔打死火燈？」伍聲稱這樣做會更危險。

死因聆訊主任質疑，伍最終令公路的車輛全部停下，與其原意相違背。伍稱當時伸手失平衡所以停車，惟裁判官翻看片段後，稱「你係駛慢，左腳掂地，似乎唔係失平衡」，伍不同意，表示這是自然反應。被問到警隊有沒有封路指引，伍稱不記得，但表示一般截停車輛毋須請求上級指示，當時亦沒有上級指示他。

曾向警電台稱「我block晒啲車」

聆訊主任又表示，被告一直在警方電台關注車輛去向，又曾向電台說「我喺九龍坑block晒啲車」，唯一原因是截停其他車輛作阻礙，伍否認指控。

聆訊今續。

【案件編號：CCDI196-197/18】