假扮古天樂公司總監 文員誘女模試戲騙色

被告唐家樂（31歲）報稱律師行文員，早前承認兩項使用虛假文書罪名，但否認5項盜竊及非禮等罪。

控方傳召受害女子X作供，她自僱擔任拍攝及廣告工作。X供稱，前年10月有自稱「天下一電影公司」的人事總監在Instagram接洽她，問她有否興趣合作，包括拍攝化妝品廣告；出演葉念琛執導的電影及成為「天下一」藝人，年薪至少100萬港元，贊助前往日本訓練等。

指被告藉詞「唔入戲」非禮 曾數次反抗

X信以為真，翌日應約往銅鑼灣一酒店見面，被告聲稱會有化妝師、度身師、拍攝團隊和試鏡的男模特兒，又叫X攜帶內衣及少女睡衣。X到達酒店後發現現場只有她及被告，被告說其他工作人員另有工作未能前來，並親手量度X的胸圍、腰圍及腿長。被告又着X睡在牀上，以周秀娜主演的《婚前試愛》一段牀戲為藍本試鏡，被告親身上陣，自稱「唔係好情願」地飾演男角色，又以手指由X的嘴直掃腹下。X表示當時不感冒犯，「我當下都覺得（被告）好君子」。不過，X稱被告後來指摘她「唔入戲」，揚言「要用身體帶你入戲」，遂脫去自己上衣，坐在X身上，更幾次嘗試脫其內衣及撫其下體，X則幾次反抗推開被告。

查詢員工身分 天下一：無此人

X續說，她試戲後要求離開，稱「要接其他Job」，被告反指X已簽妥藝人合約，要先付5000元解約金。X照做，及後前往報警。於警方建議下致電天下一查證被告X的員工身分，天下一回覆X稱，「冇呢個人」。審訊今續。

【案件編號：DCCC827/19】