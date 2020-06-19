港聞

港聞二

假扮古天樂公司總監 文員誘女模試戲騙色

【明報專訊】31歲律師行文員疑涉假扮古天樂旗下電影公司人事總監，藉詞邀請拍戲騙色。一名女模疑受騙在酒店簽約，其間遭非禮及被騙5000元「解約金」。文員被控盜竊、非禮等7罪在區域法院受審，女模昨供稱，被告起初「好君子」，但指摘她「唔入戲」後，突然非禮她。

被告唐家樂（31歲）報稱律師行文員，早前承認兩項使用虛假文書罪名，但否認5項盜竊及非禮等罪。

控方傳召受害女子X作供，她自僱擔任拍攝及廣告工作。X供稱，前年10月有自稱「天下一電影公司」的人事總監在Instagram接洽她，問她有否興趣合作，包括拍攝化妝品廣告；出演葉念琛執導的電影及成為「天下一」藝人，年薪至少100萬港元，贊助前往日本訓練等。

指被告藉詞「唔入戲」非禮 曾數次反抗

X信以為真，翌日應約往銅鑼灣一酒店見面，被告聲稱會有化妝師、度身師、拍攝團隊和試鏡的男模特兒，又叫X攜帶內衣及少女睡衣。X到達酒店後發現現場只有她及被告，被告說其他工作人員另有工作未能前來，並親手量度X的胸圍、腰圍及腿長。被告又着X睡在牀上，以周秀娜主演的《婚前試愛》一段牀戲為藍本試鏡，被告親身上陣，自稱「唔係好情願」地飾演男角色，又以手指由X的嘴直掃腹下。X表示當時不感冒犯，「我當下都覺得（被告）好君子」。不過，X稱被告後來指摘她「唔入戲」，揚言「要用身體帶你入戲」，遂脫去自己上衣，坐在X身上，更幾次嘗試脫其內衣及撫其下體，X則幾次反抗推開被告。

查詢員工身分 天下一：無此人

X續說，她試戲後要求離開，稱「要接其他Job」，被告反指X已簽妥藝人合約，要先付5000元解約金。X照做，及後前往報警。於警方建議下致電天下一查證被告X的員工身分，天下一回覆X稱，「冇呢個人」。審訊今續。

【案件編號：DCCC827/19】

相關字詞﹕區域法院 試鏡 盜竊罪 非禮

上 / 下一篇新聞

教局指引：師生違國歌法 嚴重可報警 規定元旦、七一、國慶活動升旗奏唱
教局指引：師生違國歌法 嚴重可報警 規定元旦、七一、國慶活動升旗奏唱
倡中史播《風雲兒女》教國歌 初中鞏固歌唱技巧
倡中史播《風雲兒女》教國歌 初中鞏固歌唱技巧
投票不設「關愛隊」 馮驊：合乎公平原則
投票不設「關愛隊」 馮驊：合乎公平原則
票站增攝錄機 馮驊：遇叫囂停點票
票站增攝錄機 馮驊：遇叫囂停點票
政府派700億 張宇人盼食肆擸一半 業界推「7月7折8月8折」優惠 學者：半數用於飲食「有存疑」
政府派700億 張宇人盼食肆擸一半 業界推「7月7折8月8折」優惠 學者：半數用於飲食「有存疑」
零售推大幅優惠 旅界冀解除封關
零售推大幅優惠 旅界冀解除封關
被指助選 陳茂波：張是業界代表
被指助選 陳茂波：張是業界代表
何栢良：食肆解禁太快 張宇人籲業界做足措施
何栢良：食肆解禁太快 張宇人籲業界做足措施
14天內曾訪京   入境須驗病毒
14天內曾訪京   入境須驗病毒
官憂赴美染疫難應訊 拒批黎智英保釋外遊申請
官憂赴美染疫難應訊 拒批黎智英保釋外遊申請
還押小欖男教師 高院批准保釋
還押小欖男教師 高院批准保釋
跪頸拘記者 警稱最低武力 未答是否合適 區議員斥包庇
跪頸拘記者 警稱最低武力 未答是否合適 區議員斥包庇
許智峯私人檢控開槍警 8‧31開審
許智峯私人檢控開槍警 8‧31開審
警：自閉男母親陪錄口供 譴責抹黑
警：自閉男母親陪錄口供 譴責抹黑
涉拍背貼文宣 經紀稱不知是便衣警
涉拍背貼文宣 經紀稱不知是便衣警
張舉能掌終院任命通過 回歸後首現反對棄權票
張舉能掌終院任命通過 回歸後首現反對棄權票
報道指7作弊學警畢業 警方稱倘有違規會處理
報道指7作弊學警畢業 警方稱倘有違規會處理
「人肉路障」兩死車禍 警：司機誤會停車 稱擺手指示「慢駛」 3受傷司機：警示意停下
「人肉路障」兩死車禍 警：司機誤會停車 稱擺手指示「慢駛」 3受傷司機：警示意停下
調查：住屋負擔能力愈差 健康愈差
調查：住屋負擔能力愈差 健康愈差
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】特別加長版 今晚暫別《頭條》
【Emily】特別加長版 今晚暫別《頭條》
【Emily】推廣中華名句 教局製手機貼圖
【Emily】推廣中華名句 教局製手機貼圖
【Emily】為入迪士尼 K3生請假
【Emily】為入迪士尼 K3生請假
【Emily】梁美芬新歌《點解要攬炒》 繼續loop風
【Emily】梁美芬新歌《點解要攬炒》 繼續loop風
【Emily】何桂藍劉頴匡張崑陽出戰泛民初選
【Emily】何桂藍劉頴匡張崑陽出戰泛民初選
【Emily】得阿鼎一人 兩法案委會成立唔到
【Emily】得阿鼎一人 兩法案委會成立唔到