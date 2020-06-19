張舉能掌終院任命通過 回歸後首現反對棄權票

政務司長張建宗表示，張舉能法官是一位傑出大律師，他於2001年加入司法機構，任法官持正不阿，在司法機構及法律界均深受敬重，足以履行司法機構之首的職責。他又讚揚張舉能是具高度才能的法官，曾就不少重大和複雜的案件，當中包括憲法和公法案件，撰寫了重要和具重大標誌意義的判案書。

民主黨投棄權：法治現警號

5票反對包括議會陣線梁耀忠、毛孟靜、陳志全、朱凱廸和熱血公民鄭松泰；公民黨除法律界郭榮鏗投贊成外，全投棄權；民主黨除涂謹申和尹兆堅沒有投票外全投棄權票。許智峯重申，希望帶出法治危在旦夕的警號，司法獨立岌岌可危，盼提醒司法機關應要制衡而非配合政府。

梁美芬稱張官大公無私

公民黨黨魁楊岳橋表示，香港已進入「大時代」，希望張舉能有勇氣及能力，向全世界展現香港司法獨立不受任何勢力的影響。郭榮鏗表示，業界憂慮「港區國安法」立法後，本港司法獨立受損，期望張舉能接任後堅守原則。

法律學者、經民聯梁美芬支持張舉能出任終審法院首席法官。她說，張涉獵民事及刑事案件，曾處理多宗爭議案件，包括歌手梅艷芳遺產案及宣誓案等，雖然不一定完全同意張舉能的判決，但他的判辭值得細閱，表現大公無私和無畏無懼。