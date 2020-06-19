港聞

港聞二

涉拍背貼文宣 經紀稱不知是便衣警

【明報專訊】去年平安夜民間發起商場「和你sing」示威，25歲地產經被指在尖沙嘴海港城拍警長A背部一下，將一張印有「感謝你默默耕耘」文宣貼在其背，被控一項襲警罪。他早前否認控罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。辯方指出，A當時以便衣執勤，又沒展示委任證，有可能被人誤會不是警員；A不同意。

被告何曉朗（25歲）報稱任職地產經紀，控罪指他於去年12月24日在海港城2樓2417舖外，襲擊警長A。警長A供稱，當日收到情報稱有人會到海港城破壞，以便衣警身分奉命到場執勤。晚上約8時，有數百人在中庭聚集，高舉旗幟及高叫口號，當中有人向A及其同袍說「食屎啦便衣狗」。A承認當時為隱藏身分，未有展示委任證，但估計身分被識破。

被罵便衣狗 稱肯定知是警員

A感到形勢開始惡化遂帶隊離開，其間有人從後拍他背脊一下，他「感覺到痛楚」，轉身後見到穿黑衣的被告高舉右手，另一名警員隨即制服被告。A 表示他後來得悉背部被貼上一張紙，但事後未能尋獲。

辯方呈上一段由傳媒拍攝的片段，見到被告貼上一張印有「感謝你默默耕耘」的文宣在A背部。辯方又指A的衣著似示威者，又沒有戴上委任證，旁人未必知道他是警察。A反指憑現場環境，被告一定知道他是警員。案件今續。

【案件編號：KCCC3043/19】

（反修例風暴）

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