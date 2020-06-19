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警：自閉男母親陪錄口供 譴責抹黑

【明報專訊】上周五為6．12衝突一周年，警方在銅鑼灣拘捕一名自閉症男子。協助該男子的南區區議員袁嘉蔚前日召開記者會稱，事主被捕後4小時沒有「合適成人」陪伴，質疑警方沒跟隨拘押「精神上無行為能力者」的相關指引。警方昨譴責袁公開作出失實指控誤導公眾，澄清該男被捕1小時後，其母已到醫院與他會面，強調被捕人是在母親陪同下錄取口供。

被捕1小時後 母已到院見面

本報昨傍晚再致電袁嘉蔚，查詢為何前日指稱被捕男子4小時沒「合適成人」陪伴，袁回應稱是與自閉男子一同被捕的市民目擊他「加加埋埋好多時間無合適成人陪」。

本報前日向警方查詢事件，警方昨回覆本報表示，當晚9時許，26歲姓劉男子於軒尼詩道502號附近多次無視警方警告拒絕離開，警方遂以最低所需武力將其制服，並以涉嫌非法集結將其拘捕，送往醫院檢查。警方稱，該男身上無任何文件證明他為「精神上無行為能力者」，但警員觀察其言行舉止後有所懷疑，故立即聯絡其母親擔任其「合適成人」角色，其母約於晚上10時許到達醫院與被捕男子會面，其後離開醫院為被捕男子拿取衣物，凌晨回到警署等待律師到場。

警方表示，至翌日約凌晨1時30分，被捕男子在其母及律師陪同下錄取口供，被捕男子其後已獲准保釋候查。警方強調一直重視保障精神上無行為能力者的權利，並在是次拘捕中，根據指引為被捕人安排合適成人。

警方昨晚亦在官方facebook表示，袁嘉蔚提出失實指控，公開宣稱警方當晚沒通知被捕者家長，又聲言其母親需要「撲來撲去」才得悉被捕人身處警署的消息。警方又表示，對袁罔顧事實，公開作出失實指控誤導公眾，抹黑警隊工作，十分失望及遺憾，並予以譴責。

（反修例風暴）

相關字詞﹕自閉症 反修例運動 反修例示威

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