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許智峯私人檢控開槍警 8‧31開審

【明報專訊】民主黨立法會議員許智峯早前發起眾籌，入稟法院向去年11月11日在西灣河對兩示威者開槍的警務人員提私人檢控獲受理，昨表示已接獲法庭通知，已向涉案警長發傳票。案件將於8月31日在西九龍裁判法院提訊。

許：倘律政司介入會覆核

許智峯表示，前日接獲東區裁判法院通知，正式發出傳票，意味涉案開槍警將會收到傳票，知道自己要上庭受審，另許會按法庭指示，兩星期內將手頭上證據交予律政司，但最終能否傳召該警員出庭，視乎律政司會否介入。

對於律政司長日前在網誌上強調有權介入私人檢控，許智峯說，如果律政司考慮案件證據後決定介入，他便會提出司法覆核，並稱已有兩手準備與跟律政司「打到底」。

3項控罪指稱，涉案警員違反《火器及彈藥條例》22（1）條，罔顧他人安全情况下發射彈藥，及處理槍械而其方式相當可能傷害或危害他人的安全，最高可判監7年；以及違反《侵害人身罪條例》17（B）條，意圖造成身體嚴重傷害而射擊，最高可判終身監禁。

涉撞人的士司機8‧17提訊

另外，就去年10月6日的士司機鄭國泉涉於深水埗剷上行人路撞人一案，許智峯亦指已收到法庭發出傳票，涉案司機被控一項危險駕駛罪名，將於8月17日在東區裁判法院提訊。

（反修例風暴）

相關字詞﹕私人檢控 許智峯 的士司機 西灣河開槍 反修例運動

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