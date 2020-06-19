跪頸拘記者 警稱最低武力 未答是否合適 區議員斥包庇

明報記者

油尖旺區議會其後通過一項無約束力的臨時動議，要求警方立即禁止警員以膝頭壓頸的方式制服疑犯，停止濫用武力。

上月10日母親節，一名受僱網台「娛賓」的記者因生理需要到洗衣街公園女廁，見兩名女子被防暴警拘捕，遂拿出相機拍攝，警方以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕她。她其後稱曾遭警員用胡椒噴霧噴耳鼻、以膝頭跪頸令她呼吸困難而短暫失去意識及失禁。

韋能治昨早在油尖旺區議會被追問當晚行動、相關警員是否違法。他重申，當晚有人不恰當地在廁所內拍攝，警方警告無效後拘捕。區議員林兆彬批評警員以膝跪頸，涉違法及行使酷刑。韋能治沒回應當時採用的武力是否合適等問題，僅稱警方受過訓練，使用所需最低程度武力。林兆彬促韋能治不要包庇前線警員，要求刑事調查案件，並禁止警員以膝跪頸。

指男警入女廁屬緊急情况 無答有何迫切

另外，韋能治被追問為何有男警進入女廁執法，他稱正常情况下是由同性警員進入廁所，但在「緊急情况」下須保護人身安全，便會有男警員進入女廁，但稱非尋常情况。民主黨朱子洛追問，被捕兩名女子在女廁有何即時威脅，導致警方派男警進入女廁，韋能治未有交代。

林兆彬提出臨時動議，要求警方立即禁止警員以膝頭壓着頸部的方式制服疑犯，停止濫用武力。動議在16名民主派議員支持下獲得通過，民建聯孔昭華、建制派鍾澤暉棄權。

稱無要求市民跪地 涂謹申斥有片為證

另外，多名議員關注5月10日大批市民在優才書院外，被警方截查及被要求跪地面壁，令市民感被侮辱。韋能治稱，警方當時只要求市民坐下，並無要求跪下，或作出任何不人道的要求，言論引起民主派議員不滿，民主黨涂謹申斥韋能治說法荒謬，表示有片為證，反問：「係咪市民集體嚟屈你呀？」獨立民主派李傲然批評：「我𠵱家叫你坐底，你會唔會跪低呀？」

（反修例風暴）