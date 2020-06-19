14天內曾訪京   入境須驗病毒

瑪嘉烈隔離房負壓系統再故障

另外，瑪嘉烈醫院傳染病中心4日內第二次出現隔離病房負壓系統故障。昨日傍晚，該院9樓隔離病房的負壓系統響起警報，約10分鐘後回復正常運作，檢查發現洗手間抽氣系統失靈導致故障。

瑪嘉烈醫院表示，當時病房內有4名與新型冠狀病毒無關的病人，評估事件構成感染風險的可能性非常低，已要求機電工程署全面檢查系統，以確保正常運作。

連同今次故障，公立醫院的負壓系統在疫情下累計出現11次故障，當中瑪嘉烈醫院及北區醫院各有3次。

鯉魚門度假村亞博駿洋邨

考慮作社區隔離

醫管局行政總裁高拔陞昨表示，如疫情再惡化，可能會提早啟用社區隔離設施，安排病情較輕和穩定的病人於社區隔離、治療和監察，有需要再入院，醫院病牀留予最有需要的病人。高說設施選址原則是不太接近民居、亦要有足夠大地方，鯉魚門公園度假村、亞博和駿洋邨都會考慮。

高又稱，醫院內的二線隔離病房目前由400張增至500張。檢測方面，他說已加強監測計劃至腎科血液透析的病人，目前全呈陰性，會探討向不同日間和門診病人加強檢測。醫管局前日起有限度恢復探病，他說當日有500人次探訪。

明報記者

（抗疫新階段）