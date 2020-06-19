何栢良：食肆解禁太快 張宇人籲業界做足措施

【明報專訊】有專家擔憂本港或有新型冠狀病毒隱形傳播鏈，質疑政府撤銷食肆人數限制「快咗少少」。在派錢及飲食業推出優惠下，食肆人流會更多，如何防止再有群組爆發？飲食業立法會議員張宇人昨承認「連我們都擔心嘅」，呼籲業界做足2003年「十項全能」清潔運動措施，包括員工戴口罩、量體溫、使用公筷、烚碗碟等，強調不會鬆懈。
何：部分配套安排未就緒
政府今日起不再限制食肆人數，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，本港未曾試過28日本地零感染，即社區傳播鏈未曾中斷，當中有否零星隱形傳播鏈屬隱憂。他說政府因應經濟情况及本港已防疫一段長時間，進一步放寬場所措施「是可理解」，但對室內場所包括食肆，完全取消人數限制，「放寬做得比較快，快咗少少」，又表示一些配套安排仍未準備就緒，包括無明顯提升每日檢測病毒數量、未完善對高危群組的監測。
被問優惠會為食肆帶來很多人流，如何防止再現「打邊爐群組」，財政司長陳茂波表示，本港疫情正緩解，放寬社交距離的同時，仍保留一些防疫措施，例如食肆繼續有桌子距離要求、食客戴口罩等。他說，如社交距離措施太緊，對經濟及市民生活會有影響，需作平衡，形容是「動態評估、小心處理」。