何栢良：食肆解禁太快 張宇人籲業界做足措施

何：部分配套安排未就緒

政府今日起不再限制食肆人數，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，本港未曾試過28日本地零感染，即社區傳播鏈未曾中斷，當中有否零星隱形傳播鏈屬隱憂。他說政府因應經濟情况及本港已防疫一段長時間，進一步放寬場所措施「是可理解」，但對室內場所包括食肆，完全取消人數限制，「放寬做得比較快，快咗少少」，又表示一些配套安排仍未準備就緒，包括無明顯提升每日檢測病毒數量、未完善對高危群組的監測。

被問優惠會為食肆帶來很多人流，如何防止再現「打邊爐群組」，財政司長陳茂波表示，本港疫情正緩解，放寬社交距離的同時，仍保留一些防疫措施，例如食肆繼續有桌子距離要求、食客戴口罩等。他說，如社交距離措施太緊，對經濟及市民生活會有影響，需作平衡，形容是「動態評估、小心處理」。

（抗疫新階段）