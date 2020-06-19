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被指助選 陳茂波：張是業界代表

【明報專訊】財政司長陳茂波昨與餐飲業宣布「7月7折、8月8折」計劃，並感謝在場的飲食界立法會議員張宇人與業界推優惠。獲公民黨推薦參與立法會飲食界選舉的中小企食店聯盟召集人林瑞華質疑是「選舉操作」。不過，陳茂波稱張宇人是業界代表，透過他與業界接觸是「非常自然」。

政府將向18歲或以上的香港永久居民發放1萬元，以鼓勵本地消費，陳茂波昨在開場白說，非常感謝張宇人及6位飲食界人士推出優惠計劃。被問是否藉此為張宇人在9月的立法會選舉助選，陳茂波稱張宇人是飲食界在立法會的代表，政府多年來都會透過不同業界在立法會的代表與業界接觸，形容此舉是「非常自然」（very natural）。

被問「黃店」是否可以參加優惠計劃，陳茂波表示「百花齊放，每一個店舖都有自由意願推出任何措施」，鼓勵不同店舖推出不同優惠計劃。

林瑞華：不解政府聯商界提優惠

是自由經濟還是社會經濟？

林瑞華回應計劃說，不解為何政府及財政司長會站出來提出商界的優惠，「現在是自由經濟，還是社會經濟？」他笑說「7月7折、8月8折，11月是不是要11折？」他認為計劃似選舉操作，「為何政府要感謝張宇人？」

林補充，現在對於此計劃未清楚詳情，未有太多想法，「我自己現在做外賣自取都有八折啦，你看看大集團幾孤寒！」他表示，本身黃色經濟圈內，都有店舖或餐廳合作讓市民儲印花，換取幾間店的優惠；也有不少餐廳為醫護提供優惠。但他認為市民不會因優惠而光顧黃店，而是因為理念相近而支持。提供優惠亦並非單純為吸引顧客，而是回饋社會。

陳茂波又稱，他鼓勵官員登記領取1萬元，「和大家一齊消費」，「最好一來用到錢，另外又幫助到人就最好了，例如光顧社企，或買東西送給有需要的人」。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕刺激消費 消費 抗疫 餐飲業

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