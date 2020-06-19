被指助選 陳茂波：張是業界代表

政府將向18歲或以上的香港永久居民發放1萬元，以鼓勵本地消費，陳茂波昨在開場白說，非常感謝張宇人及6位飲食界人士推出優惠計劃。被問是否藉此為張宇人在9月的立法會選舉助選，陳茂波稱張宇人是飲食界在立法會的代表，政府多年來都會透過不同業界在立法會的代表與業界接觸，形容此舉是「非常自然」（very natural）。

被問「黃店」是否可以參加優惠計劃，陳茂波表示「百花齊放，每一個店舖都有自由意願推出任何措施」，鼓勵不同店舖推出不同優惠計劃。

林瑞華：不解政府聯商界提優惠

是自由經濟還是社會經濟？

林瑞華回應計劃說，不解為何政府及財政司長會站出來提出商界的優惠，「現在是自由經濟，還是社會經濟？」他笑說「7月7折、8月8折，11月是不是要11折？」他認為計劃似選舉操作，「為何政府要感謝張宇人？」

林補充，現在對於此計劃未清楚詳情，未有太多想法，「我自己現在做外賣自取都有八折啦，你看看大集團幾孤寒！」他表示，本身黃色經濟圈內，都有店舖或餐廳合作讓市民儲印花，換取幾間店的優惠；也有不少餐廳為醫護提供優惠。但他認為市民不會因優惠而光顧黃店，而是因為理念相近而支持。提供優惠亦並非單純為吸引顧客，而是回饋社會。

陳茂波又稱，他鼓勵官員登記領取1萬元，「和大家一齊消費」，「最好一來用到錢，另外又幫助到人就最好了，例如光顧社企，或買東西送給有需要的人」。

（抗疫新階段）