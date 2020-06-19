零售推大幅優惠 旅界冀解除封關

邵家輝：不只減10%

盼一萬可當萬五花

邵家輝表示，早前業界共20多人和陳茂波開會，表達不同刺激消費的方案。他指，初步考慮與餐飲業界相似，會提供優惠作招徠，例如商場提供可用於場內不同店舖的優惠券、或購物後提供優惠券，讓市民下次再光顧時有大幅折扣優惠，「一萬元可以當萬五元花。當然不止減10%或5%，這個平常也在做的」。

對於張宇人表示要「擸350億」，邵表示不會以競爭心態與餐飲業「鬥」，「最重要大家搞好個氣氛」。他強調零售業早已密鑼緊鼓籌備刺激消費優惠措施，又表示飲食業協會數目較少，「如果要開記者會，我要帶50個人出來」。

另外，政府加大「綠色生活本地鼓勵計劃」，鼓勵金由原本100元增至200元，申請人數上限則由原本500增至1000。姚思榮稱，對旅行社而言是有用的，但只能解決燃眉之急，業界較關心出入境旅遊何時能恢復，「如果沒有時間表，如何做粵港澳健康碼，開關不知道幾時做，現在傾什麼都是沒有意思的」。

（抗疫新階段）