政府派700億 張宇人盼食肆擸一半 業界推「7月7折8月8折」優惠 學者：半數用於飲食「有存疑」

陳茂波昨與張宇人及飲食業六大商會交代優惠。陳茂波表示，派錢是希望鼓勵市民本地消費，刺激經濟，幫助在消費行業工作的人「保住飯碗」。他說派錢規模約700億元，據今年首季數字，本港平均每月在零售消費約270多億元，餐飲業達70多億元，若市民留港消費，相信可推動和刺激經濟。

張宇人表示，參與計劃的食肆由7月15日起，每日晚上6時後晚市會推出七折優惠，8月則提供八折優惠，不設最低消費。他說，計劃會有彈性，例如大型食肆不需為整個菜單提供折扣，可選擇某些套餐等。至於為何只在晚市提供優惠，他解釋商會擔憂如全日提供折扣，參與食肆會較少。

「黃店能否參加」 陳茂波沒正面回應

張宇人說仍在籌集食肆名單，下月8日將公布，預計過千間食肆參與，食肆將貼上標誌，亦歡迎小店。至於支持反修例運動的「黃店」能否參加，陳茂波沒正面回應，僅指「百花齊放，每一個店舖，也有自由意願推出任何措施」，鼓勵不同店舖推出不同優惠計劃（另見稿）。

此外，張宇人透露正尋找商場業主、煤氣、電力公司，商討能否提供優惠、積分計劃。陳茂波說零售界和旅遊業亦會推出不同優惠。

學者：主要帶旺消費氣氛

政府向市民派發700億元，張宇人希望飲食業能夠「擸350億」。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，派錢及折扣優惠會增加市民消費的誘因，但對於市民會否用一半錢在飲食業「有存疑」，在經濟差、失業率高企下，消費行為很視乎市民如何衡量疫情、經濟環境與失業影響及對前景的信心。

2011年政府全民派6000元，不少人用這筆錢外遊。關焯照說受疫情影響，現無法外遊，市民取錢後會集中本地消費。他相信飲食業優惠措施未必對促進經濟或帶動本地生產總值（GDP）會有很大效應，「主要是帶旺消費氣氛及意欲」，如要大力推動GDP，要靠金融活動等。

張盼業界失業率8月跌至單位數 學者：沒可能

最新公布3月至5月的餐飲服務活動業失業率升至14.8%，張宇人認為在保就業計劃下，希望8月會跌至單位數。

關焯照認為沒可能，最多只能下跌2至3個百分點，「佢都傻嘅」，並指即使市民在派錢及折扣優惠下，多了誘因光顧食肆，短期內生意都不會全面回復正常，相信僱主「不會貿然請人，最多是放無薪假的僱員再有工返」。

明報記者

（抗疫新階段）