票站增攝錄機 馮驊：遇叫囂停點票

馮驊表示，去年不少負責點票的工作人員承受大壓力，如人數太多，票站主任就不會再容許公眾人士進入，並會在每個點票站外張貼通告說明可容納人數。不過，馮驊表示為減低票站職員工作量，暫不會實行實名登記。他續稱，去年有人在票站叫囂干擾點票，若再出現相關情况，會暫停點票至恢復秩序。

選管會：只拍點票區 6個月後銷毁

選管會亦會在投票站轉為點票站後，裝設攝錄機拍攝點票過程。馮驊表示，過去不少媒體都會拍攝點票過程，但選管會則沒有，為保公眾人士及工作人員安全，會增設攝錄機。選舉事務處總選舉事務主任翁應輝表示，攝錄機只會拍攝點票區，完成點票就會終止攝錄，硬碟會與選舉物資一同封存，若無執法需要，會在6個月後銷毁。

個人資料私隱專員黃繼兒表示，相信當局攝錄涉及收集個人資料時，會確保收集的資料是為備存資料作紀錄用途、保障點票站內人士的安全等合法目的，且收集的資料有實際需要而不超乎適度。黃繼兒表示，當局須張貼顯眼的告示提醒選民、票站工作人員等，已啟動攝錄功能並受到監察。

就有建議採用電子選民登記冊核實選民身分，馮驊稱，原預計在2021年選舉委員會界別分組選舉時使用，若要今年9月推出，時間並不足夠。他說要推行電子化，須進行包括修改法例等多項程序，網絡保安等問題亦要處理好，更要確保選舉當日不可有任何出錯，故先在參與人數較少的選委會選舉試行會較好。