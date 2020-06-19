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投票不設「關愛隊」 馮驊：合乎公平原則

【明報專訊】去年區議會選舉多個票站出現人龍，政制及內地事務局長曾國衞及建制派紛開腔要求設立「關愛隊」，方便長者投票。選舉管理委員會（選管會）昨就今年立法會選舉發出選舉活動指引，並無增設相關措施，表示會在票站加櫈，讓有需要選民取籌後坐着等候。選管會主席馮驊表示，考慮多方面意見，以合乎公平原則達至公正做法。

李慧琼：嚴正譴責漠視區選不公

胡志偉：歡迎選管會決定

民建聯主席李慧琼「嚴正譴責」選管會漠視去年區選出現的不公平情况；黨友葛珮帆批評選管會「失職失責」，稱會在研究後約見政府及選管會。民主黨主席胡志偉則歡迎選管會決定，認為若推「關愛隊」，會引致更多爭議。

新冠疫情仍存未知數，馮驊表示，今年候選人簡介會將嘗試以視像形式舉行，除了疫情需要，亦考慮到近年的簡介會都有人擾亂秩序，不時要中斷甚至取消。他說網上簡介會將設提問環節，亦會在網上廣播，詳情會再公布。選舉事務處總選舉事務主任翁應輝亦表示，若屆時疫情嚴竣，多人接受隔離，不排除會在駿洋邨或鯉魚門等檢疫中心設票站。

加櫈予老弱者坐下等

櫃枱如無人 相關選民可直入

根據昨日出爐的立法會選舉活動指引，票站主任會盡量安排長者、孕婦及傷殘者等未能久站的選民，記下排隊次序後，坐下等待至相應次序，前往櫃枱領選票；票站外亦會有工作人員舉牌，指示選民若相關身分證號碼英文字母字頭的櫃枱無人輪候，可直接進入票站領取選票；票站亦會在切實可行的情况下加開櫃枱，加快處理排隊選民。

收意見5萬支持 2萬「促公平」

馮：萬計範本意見 不應只看數字

馮驊表示，選舉指引諮詢期間收到約7.5萬份與「關愛隊」相關的意見，當中5萬份要求有特別安排；有逾2萬份要求公平對待。馮說有數以萬計範本式意見，不應只看數字，而是按公平原則做到公正的做法，考慮到雙方意見，認為要以公平原則衡量，稱以身分證英文字母區分，本已分開不同年齡層，在現行措施下「每張（櫃）枱都是專隊」，平等對待所有選民；在票站加櫈亦可關顧長者及孕婦等行動不便者。他表示相關做法過去在各個票站都有使用，今次是統一所有票站做法。

按身分證字母分隊 已區分年齡層

馮續稱，「關愛隊」在操作上不可行，因選民登記冊按身分證的英文字母分放在不同櫃枱，加上香港的建築物門口較窄，多個票站難再容納多一條隊。

對於曾國衞前日仍建議選管會增設「關愛隊」、民建聯表示會約見選管會，馮驊稱報告已寫好一段時間，任何人對選舉有任何反對意見，都可提選舉呈請；又說過去不常會見政黨，會要求對方先說有何題目和訴求，即使有人就選管會決定提司法覆核，亦有信心現時做法公平。

民主派下月舉行初選，對於相關開支是否涉及選舉經費，馮驊說過去兩次地區補選中，已有政黨申報初選開支。至於建制派擔心暴力事件影響選舉公平，馮認為任何人都不應以暴力干擾選舉，但選管會並非執法機關，維護治安的責任在警方。他說今次選舉會盡可能增加每個票站的候選人及監察投票代理人數，各候選人都可委任一定數目代理人，但實際增加數量要視乎每個票站空間。

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