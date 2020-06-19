倡中史播《風雲兒女》教國歌 初中鞏固歌唱技巧

翻查官方介紹的學習活動例子，老師可於中三中史課堂，讓學生觀看內地抗戰電影《風雲兒女》片段及海報，認識電影主題曲、抗戰歌曲《義勇軍進行曲》的由來，及其於抗戰期間發揮的作用，從歷史角度認識國歌的源起與精神，尊重歌曲作用與價值。

教授《義勇軍進行曲》對抗戰作用

資深中史科教師陳志華稱，現時一般於中三中史課教授1949年中共建政時，介紹國旗、國歌、國徽，較少於教授抗戰歷史期間涉獵《義勇軍進行曲》內容。他稱日後可能抽取國旗、國歌作獨立探究，用半課節、一課節時間解釋由來，亦可引不同抗戰歌曲如《松花江上》，與學生討論，談論最終以《義勇軍進行曲》為國歌緣由。

教育局於通告表示，國旗、國歌及區旗的學習內容一直蘊含於本地課程的不同科目，如小學常識科；音樂科；中國歷史科；德育、公民及國民教育等。當局稱已檢視課程、整合資源，加強課程支援，大部分學科沿用現行課程指引，但音樂科添補充文件《國歌的學與教：音樂科課程補充文件（小一至中三）》，提及初中生學與教重點，包括賞析國歌的音樂特徵，討論歌詞與音樂的關係，鞏固歌唱技巧，體會國歌精神。