教局指引：師生違國歌法 嚴重可報警 規定元旦、七一、國慶活動升旗奏唱

指引亦提到，中小學必須在舉辦慶祝元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立日（7月1日）及國慶日（10月1日）活動時，升掛國旗、區旗及奏唱國歌，並強烈建議學校在重要日子及特別場合，如開學日、開放日、畢業禮等升旗及奏唱國歌；舊指引無強制規定學校升國旗及奏國歌的日子與頻次。

不尊重國歌 先訓輔處理

教育局昨在指引附上文件，列舉在校奏唱國歌時或出現的情况（見表）。局方稱，若有學生不尊重國歌，學校應以訓育和輔導策略處理；倘情况嚴重並涉違法行為，影響學校運作及他人，而校方未能處理，「學校可考慮尋求警方協助」。局方亦指出，若教師故意在學生面前侮辱國歌，可參考《香港教育專業守則》及《資助則例》相關條文，採取適當跟進行動；若校方未能處理，同樣可考慮求警協助。

根據警方早前發出的《國歌條例》調查指引，若警區接獲學校求助，應先透過學校聯絡主任了解情况，再轉交合適隊伍跟進。警方指引提到，調查人員應盡量避免在校內拘捕及查問16歲以下兒童或青少年。

稱應制止學生不當行為 可先帶離場

教育局又稱，若升旗及奏唱國歌時學生有不恰當行為，校方應立即制止，有需要時可先將學生帶離現場；儀式後教師應向學生重申升旗儀式和奏唱國歌的意義及應有態度。

鄧振強：報警非處理學生問題方法

中學校長會主席鄧振強說，據其經驗，學校教授國歌後，學生都會合作，過去一年無學校因學生行為而報警，此亦非校長處理學生問題常用方法，他有信心學校有充足經驗疏導學生情緒及處理其行為。

輔導教師協會副主席、中學校長何玉芬認為，若學生不尊重國歌，應以訓輔方式讓學生反思，學校亦要了解其行為背後原因，「不要立即跳去懲罰」。她又表示，如學校用盡所有教育方法，情况仍非常惡劣並帶來嚴重破壞，校方也無能力處理，才應去考慮「最後一步」報警求助。

葉建源：教局說法令學校困擾

憂加劇矛盾

教育界立法會議員葉建源表示，教育局稱學校可考慮求警協助的說法，會令學校「有點困擾」。他說，《國歌條例》沒針對校內情况的罰則，若有學生不尊重國歌，學校應以教育方式處理，報警可能加劇矛盾。

教聯會主席黃錦良認為，學校以教育為先，「不是一開始、一下子就報警」，若學生不尊重國歌，學校應先輔導，繼而考慮用校規處分；倘學生仍有相關行為，甚至在奏唱國歌時播港獨歌曲或故意侮辱，問題變複雜及難處理，屆時學校有權及有需要尋求協助，包括報警。

鄭家朗批以懲罰阻嚇表達意見

中學生行動籌備平台發言人、香港眾志副主席鄭家朗批評，教育局稱校方可考慮求警協助，是以懲罰令學生害怕，使他們不能在校安全地表達意見，又批評此舉讓警方可隨時到校執法，令學校環境變危險。

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