【Emily】美娟小學外派罩 義工被指喝細路

美娟話老屈：好多家長多謝

Alice就向Emily講，肯定係誤會或抹黑，「老實講，喺街度派口罩，都係希望小朋友開心，點會喝罵？」佢話義工從來唔會冇禮貌，仲話好多家長多謝佢哋，校長都有同佢哋打招呼。Alice話，可以因為政見唔鍾意佢哋，但認為要有事實根據，唔好「老屈」。

囡囡讀小六嘅賴女士同Emily講，小朋友噚日朝早返學期間見到6、7人派口罩，囡囡話其中一個叔叔喝佢哋「過嚟排隊，過嚟拎口罩呀」，令佢好驚。賴女士話小朋友返學都係想佢開心，唔希望帶住政治顏色返學，又話家長群組有6、7人都有投訴。

仔女都讀小六嘅丁女士都同Emily講，仔女反映有個嬸嬸好惡叫佢哋排隊拎口罩，認為唔應該帶政治嘢去小學，質疑今次叫佢哋拎口罩，下次如想叫小朋友簽名就議題表態，係咪又可以咁樣兇佢哋。兩個家長都話，如要派口罩應該經小學派發。

另一名派口罩嘅前區議員李志強都喺facebook出帖，話快閃向學生派兒童口罩及口罩套，「個個學生開開心心上學去」，但Emily未能聯絡佢。