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【Emily】童裝店放民女像 商場要求搬走

【明報專訊】象徵反修例運動嘅香港民主女神像「現身」荃灣愉景新城嘅童裝店Chickeeduck，呢個兩米高雕像噚日吸引咗唔少人嚟打卡，同時引嚟商場警告，指店舖涉違租約同公眾娛樂場所規例，要求移走雕像。Chickeeduck行政總裁周小龍話，本身想搞吓噱頭，同時教育小朋友咩係民主，「帶旺人流又叫我搬走，係咪好荒謬？」至於會唔會企硬唔搬，佢話要同商場了解出信原因先。

話唔應該「裝修」藍店

Emily噚日5點幾去到商場，人流唔多，但店前就有廿幾人圍觀，仲一度出現廿幾人排隊畀錢嘅人龍！女神像後面擺咗講民主同自由嘅繪本畀小朋友睇，仲有「連儂牆」。周小龍話見到小朋友同女神像合照，連儂牆上小朋友寫嘅「Free Hong Kong」，都令佢好感動。

至於驚唔驚流失「藍絲」客，周小龍話做生意係招四方客，例如提供質素同價錢好嘅產品，「唔可以話支持民主，你就去打壓我」。至於點睇有人裝修「藍店」，佢話唔應該咁做，因為有「黃店」、「藍店」，「點解要因為立場而『裝修』？」佢話𠵱家市民好難分開睇老闆立場同產品質素，社會咁撕裂都係因政府施政錯誤，中小企最終受害。

周小龍同其他媒體講有意選立法會，但佢就同Emily話仲未決定，如日後真係參選，又因為支持民主畀人DQ，「都無辦法，咪司法覆核囉」。佢話以前喺其他街舖分店都擺過巨型梳化做擺設，但冇人話佢違反規例；今次擺女神像亦都有通知管理公司，但對方一直無回覆。Emily噚日向愉景新城所屬嘅新世界發展查詢，截稿前無回覆。

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