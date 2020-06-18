【Emily】「民主」葉劉用主席權開會講教材 月初表決未通過 葉建源斥如玩泥沙

話冇被否決 只係冇通過

話說立法會秘書處噚日去信教育事務委員會委員，話葉太指示召開特別會議討論教材，並諮詢議員意願，屬意開會日期係6月29日或7月7日。教育界議員葉建源去信葉太，講明葉太喺6月5日11時21分，喺會議上再次確認要求開特別會議嘅議案「沒有通過」。葉sir批評葉太既要求委員會表決，但又唔尊重委員會否決議案嘅事實，強行召開特別會議，「此事實在令人十分困擾，也會令市民質疑閣下的處事方式，以及委員會的運作是否如同『細路仔玩泥沙』！」

葉太回應時重申，上次關於特別會議嘅議案並非否決，只係冇通過，佢話決定運用權力開特別會議係收到有家長投訴，覺得教材有問題，反問點解唔可以開會討論。佢又隔空問葉sir，點解唔可以討論教材問題，認為葉sir都要向家長負責，反問：「佢想保護邊個？」