【Emily】「民主」葉劉用主席權開會講教材 月初表決未通過 葉建源斥如玩泥沙

【明報專訊】民建聯張國鈞本月5日喺立法會教育事務委員會上，要求開特別會議討論教材問題，委員會主席、新民黨葉劉淑儀當時將建議交畀委員表決，會上葉太形容自己「民主」，結果泛民、建制12比12票打和，否決動議。不過，葉太噚日決定用主席權力召開特別會議，被泛民委員致函批評佢一再試圖推翻結果同漠視委員意見，對佢強烈譴責；要求葉太尊重委員當日嘅議決，取消召開特別會議嘅決定。
話冇被否決 只係冇通過
話說立法會秘書處噚日去信教育事務委員會委員，話葉太指示召開特別會議討論教材，並諮詢議員意願，屬意開會日期係6月29日或7月7日。教育界議員葉建源去信葉太，講明葉太喺6月5日11時21分，喺會議上再次確認要求開特別會議嘅議案「沒有通過」。葉sir批評葉太既要求委員會表決，但又唔尊重委員會否決議案嘅事實，強行召開特別會議，「此事實在令人十分困擾，也會令市民質疑閣下的處事方式，以及委員會的運作是否如同『細路仔玩泥沙』！」
葉太回應時重申，上次關於特別會議嘅議案並非否決，只係冇通過，佢話決定運用權力開特別會議係收到有家長投訴，覺得教材有問題，反問點解唔可以開會討論。佢又隔空問葉sir，點解唔可以討論教材問題，認為葉sir都要向家長負責，反問：「佢想保護邊個？」