Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2020年6月18日星期四
港聞二
譚耀宗：不排除送內地審 葉劉：惹恐慌 陳文敏：被捕者香港法律保障全失
楊岳橋：如修逃犯例還魂 甚至更差
曾國衞質疑反國安法可否參選 泛民轟「DQ前奏」
宣傳罷課「公投」 鄭家朗：反應好好
新公務員工會再有幹事遭免署任
法律學者凌兵倡先辦聽證會
86團體函栗戰書 促停立法
首社工判監 劉家棟阻警推進囚一年 官：警有權衝向示威者驅散 受傷後果自負
社工界稱極壞先例 現場調停恐絕迹
首宗違令起底 設計師轉載警資料緩刑
警未證阻交通 涉拋雪糕筒青年脫罪
警拘押自閉男 被質疑沒跟指引 區議員：4小時沒「合適成人」陪伴 警無回覆
少年擲汽油彈判感化 律政司獲准覆核刑期
涉圍警大興基地 拒保15人再被捕
中介代續BNO 律師行全包8000元 旅社慘淡加入市場：有收入便做
日自民黨擬法案吸金融外勞 澳洲至今收62港人保護申請
張達明質疑鄭若驊鋪路介入私人檢控 指劉慧卿98年告姜恩柱 「當時律政司守規矩」
返港投票須檢疫 曾國衞：機場難設票站
平安鐘手表實時追蹤長者 危急遙控響號招援手
專家倡撤銷曾赴京者檢疫豁免 衛署向機場抵港免檢疫者派樣本瓶
源頭不明個案 港大倡雙檢測追查
調查：逾半人不知僱主申「保就業」否
市建「油旺」重建研究：增公營屋料蝕千億
煥然懿居43貨尾 首置式發售料第三季推
健身中心涉逼學生購1.5萬元會籍 職員被捕
涉串謀索美容組織職位 公大LiPACE前院長被控
無綫前高層空降Now TV新聞台 陳鐵彪接替退休張志剛 員工質疑缺港聞經驗
疫下公院減非緊急服務 擴公私營協作 放射診斷外判 4月用量升1.4倍
疑油門當腳掣 私家車剷入街舖
泰林爭產案死者生前失語 律師：郁手溝通立遺囑
尊子漫畫
【Emily】「民主」葉劉用主席權開會講教材 月初表決未通過 葉建源斥如玩泥沙
【Emily】童裝店放民女像 商場要求搬走
【Emily】迪士尼今重開無巡遊 唔畀攬米奇
【Emily】敖卓軒外媒受訪被批失言 之鋒同連登仔道歉拒割席
【Emily】美娟小學外派罩 義工被指喝細路
【Emily】珠海學院開兩「一帶一路」碩士課
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
譚耀宗：不排除送內地審 葉劉：惹恐慌 陳文敏：被捕者香港法律保障全失
楊岳橋：如修逃犯例還魂 甚至更差
曾國衞質疑反國安法可否參選 泛民轟「DQ前奏」
宣傳罷課「公投」 鄭家朗：反應好好
新公務員工會再有幹事遭免署任
法律學者凌兵倡先辦聽證會
86團體函栗戰書 促停立法
首社工判監 劉家棟阻警推進囚一年 官：警有權衝向示威者驅散 受傷後果自負
社工界稱極壞先例 現場調停恐絕迹
首宗違令起底 設計師轉載警資料緩刑
警未證阻交通 涉拋雪糕筒青年脫罪
警拘押自閉男 被質疑沒跟指引 區議員：4小時沒「合適成人」陪伴 警無回覆
少年擲汽油彈判感化 律政司獲准覆核刑期
涉圍警大興基地 拒保15人再被捕
中介代續BNO 律師行全包8000元 旅社慘淡加入市場：有收入便做
日自民黨擬法案吸金融外勞 澳洲至今收62港人保護申請
張達明質疑鄭若驊鋪路介入私人檢控 指劉慧卿98年告姜恩柱 「當時律政司守規矩」
返港投票須檢疫 曾國衞：機場難設票站
平安鐘手表實時追蹤長者 危急遙控響號招援手
專家倡撤銷曾赴京者檢疫豁免 衛署向機場抵港免檢疫者派樣本瓶
源頭不明個案 港大倡雙檢測追查
調查：逾半人不知僱主申「保就業」否
市建「油旺」重建研究：增公營屋料蝕千億
煥然懿居43貨尾 首置式發售料第三季推
健身中心涉逼學生購1.5萬元會籍 職員被捕
涉串謀索美容組織職位 公大LiPACE前院長被控
無綫前高層空降Now TV新聞台 陳鐵彪接替退休張志剛 員工質疑缺港聞經驗
疫下公院減非緊急服務 擴公私營協作 放射診斷外判 4月用量升1.4倍
疑油門當腳掣 私家車剷入街舖
泰林爭產案死者生前失語 律師：郁手溝通立遺囑
尊子漫畫
【Emily】「民主」葉劉用主席權開會講教材 月初表決未通過 葉建源斥如玩泥沙
【Emily】童裝店放民女像 商場要求搬走
【Emily】迪士尼今重開無巡遊 唔畀攬米奇
【Emily】敖卓軒外媒受訪被批失言 之鋒同連登仔道歉拒割席
【Emily】美娟小學外派罩 義工被指喝細路
【Emily】珠海學院開兩「一帶一路」碩士課
譚耀宗：不排除送內地審 葉劉：惹恐慌 陳文敏：被捕者香港法律保障全失
楊岳橋：如修逃犯例還魂 甚至更差
曾國衞質疑反國安法可否參選 泛民轟「DQ前奏」
宣傳罷課「公投」 鄭家朗：反應好好
新公務員工會再有幹事遭免署任
法律學者凌兵倡先辦聽證會
86團體函栗戰書 促停立法
首社工判監 劉家棟阻警推進囚一年 官：警有權衝向示威者驅散 受傷後果自負
社工界稱極壞先例 現場調停恐絕迹
首宗違令起底 設計師轉載警資料緩刑
警未證阻交通 涉拋雪糕筒青年脫罪
警拘押自閉男 被質疑沒跟指引 區議員：4小時沒「合適成人」陪伴 警無回覆
少年擲汽油彈判感化 律政司獲准覆核刑期
涉圍警大興基地 拒保15人再被捕
中介代續BNO 律師行全包8000元 旅社慘淡加入市場：有收入便做
日自民黨擬法案吸金融外勞 澳洲至今收62港人保護申請
張達明質疑鄭若驊鋪路介入私人檢控 指劉慧卿98年告姜恩柱 「當時律政司守規矩」
返港投票須檢疫 曾國衞：機場難設票站
平安鐘手表實時追蹤長者 危急遙控響號招援手
專家倡撤銷曾赴京者檢疫豁免 衛署向機場抵港免檢疫者派樣本瓶
源頭不明個案 港大倡雙檢測追查
調查：逾半人不知僱主申「保就業」否
市建「油旺」重建研究：增公營屋料蝕千億
煥然懿居43貨尾 首置式發售料第三季推
健身中心涉逼學生購1.5萬元會籍 職員被捕
涉串謀索美容組織職位 公大LiPACE前院長被控
無綫前高層空降Now TV新聞台 陳鐵彪接替退休張志剛 員工質疑缺港聞經驗
疫下公院減非緊急服務 擴公私營協作 放射診斷外判 4月用量升1.4倍
疑油門當腳掣 私家車剷入街舖
泰林爭產案死者生前失語 律師：郁手溝通立遺囑
【Emily】「民主」葉劉用主席權開會講教材 月初表決未通過 葉建源斥如玩泥沙
【Emily】童裝店放民女像 商場要求搬走
【Emily】迪士尼今重開無巡遊 唔畀攬米奇
【Emily】敖卓軒外媒受訪被批失言 之鋒同連登仔道歉拒割席
【Emily】美娟小學外派罩 義工被指喝細路
【Emily】珠海學院開兩「一帶一路」碩士課
prev
next