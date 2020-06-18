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泰林爭產案死者生前失語 律師：郁手溝通立遺囑

【明報專訊】泰林第二代掌舵人林作為去世後，引發遺孀和林的同居女友爭奪約2億元遺產，案件昨日在高等法院續審。遺孀一方質疑，律師為林訂立最後一份遺囑時，林的健康情况已經欠佳。律師回應稱林當時以「郁手」與他溝通，認為林當時仍清醒。

生前兩立遺囑 財產全贈同居女友

林作為2005年去世，生前於1999和2005年立遺囑，將所有財產贈予同居女友譚雪梅，遺孀一方質疑遺囑效力，入稟高院興訟。負責為死者訂立上述兩份遺囑的律師甘鴻明供稱，他2005年8月到護老院與林簽署遺囑，形容林雖臥病在牀，仍能「郁手」與他溝通。

遺孀質疑效力 未索醫生證明

原告一方說，根據死者醫療紀錄，死者在立遺囑前一個月至立遺囑當天，全身發炎、生瘡和傳出臭味，鼻和尿道需插喉，同時失語無法溝通，質疑甘未有按照律師會守則，先為死者索取醫生證明，證明死者適合簽署遺囑。

甘回應稱林當時清醒，亦未見臭味和插喉。他又說1999年的遺囑已遺失，需於2005年再次簽立遺囑，形容兩遺囑的內容沒改變，受益人一樣，故毋須索取醫生證明。

死者同居女友譚雪梅亦有出庭作供。譚同意原告一方所指，她與死者相識前已透過甘鴻明處理買賣樓宇事宜，認識死者後亦沒有工作，透過買賣物業獲益。原告一方另稱，死者生前習慣以譚的名義買物業，質疑相關物業全屬死者，譚則稱林上述的做法等同將物業送給她。聆訊今續。

【案件編號：HCAP5/15】

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