港聞

港聞二

疑油門當腳掣 私家車剷入街舖

【明報專訊】油麻地昨日發生驚險交通意外。一輛私家車於南京街報稱閃避途人時，司機疑將油門當腳掣，車輛失控撞入服裝舖停下，女途人走避時受輕傷。意外起因仍有待警方深入調查。

46歲姓程的女途人受傷，報稱胸口痛，接報到場的救護員初步治理，再由救護車清醒送院。駕車的49歲女司機姓李，事後沒有受傷，亦沒有飲酒，並於現場協助警方了解車禍經過。

事發於昨早11時許，李駕駛私家車沿油麻地上海街右轉南京街，報稱閃避途人時失控，車輛剷上左邊行人路，再撞向服裝店舖始停下，私家車車頭損毁，李自行離開車廂。服裝店的鐵閘支柱被撞毁，部分貨架及衣服散落一地。意外時路人爭相走避，程於閃避時受輕傷，救護車將她送院治理。消防接報到場，先將車輛固定，再仔細檢查車底及店舖，確認沒有人被困。警方事後將涉事的一段南京街臨時封閉，調查意外起因。車輛事後由拖車拖離店舖。

報稱避途人 車尾貼「新牌補鐘」

涉事私家車車尾貼有新牌補鐘的字句，據悉司機已考獲車牌超過1年。現場消息稱，司機曾聲稱閃避途人，疑將油門當腳掣，車輛隨即失控剷上行人路。服裝店負責人事後於店舖收拾貨物，並稱事發時車速不快，亦沒有煞車或引擎高轉運作的特別聲響，店舖損失仍有待點算。

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