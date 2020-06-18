港聞

港聞二

疫下公院減非緊急服務 擴公私營協作 放射診斷外判 4月用量升1.4倍

【明報專訊】疫情下醫管局削減非緊急服務，同時擴闊公私營協作計劃的服務量及範圍，以減輕對病人的影響。當局自2月中將放射診斷造影計劃的對象擴展至所有合資格癌症患者，4月服務量較2月增長約1.4倍；局方亦正就膀胱鏡檢查的公私營協作招標，已接獲私家醫院投標。有醫生關注會否出現「獨市」，建議讓私營業界，尤其獨立執業醫生有公平參與的機會；有病人組織則稱質素保證最重要。

醫局全額資助

擴至所有合資格病人

醫管局發言人稱，自2月中起，把「公私營協作放射診斷造影計劃」服務群組擴展至所有合資格的癌症病人，費用由醫管局全額資助。由3月至5月中，電腦掃描及磁力共振掃描造影的服務量共1.02萬宗；其中4月服務量為4000多宗，比2月的1684宗增加約1.4倍。

至於血液透析「共析計劃」，原本名額為267個，自1月底起陸續增加名額，截至5月15日，已額外轉介37名患者到社區血液透析中心治療。醫管局自3月16日擴展「腸道協作計劃」至大腸鏡個案，截至5月15日，有514名病人到私營醫療機構接受大腸鏡檢查。

新項目方面，初生嬰兒黃疸治療、剖腹分娩、癌症病人的放射治療及骨科手術，病人只需繳付公院費用便可於私家醫院接受治療。截至5月15日局方已轉介88名嬰兒、9名孕婦、37名癌症病人及7名骨科病人。

發言人續稱，膀胱鏡檢查公私營協作的招標工作仍在進行，已收到包括私家醫院的標書，正積極處理餘下程序，盼盡快公布詳情。

膀胱鏡檢查招標

私醫倡設名單防獨市

醫學會公私營協作計劃專責委員會聯席主席麥肇敬指出，部分新型冠狀病毒患者的糞便含有病毒，業界亦擔心尿液帶病毒，疫情下要節省個人防護，早前大腸鏡、膀胱鏡檢查等服務暫停。即使醫管局分階段恢復非緊急服務，他認為「清龍」有難度，因公院醫生平日的工作安排已擠滿（fully packed），「想double（加倍）工作都未必做到」，相信疫情是加快推動公私營協作的契機。

麥關注正招標的膀胱鏡計劃會否出現「獨市」，建議當局推行協作時應以「腸道協作計劃」為藍本，讓病人在醫生名單中自由選擇服務，令私家醫生有公平參與計劃的機會。

社協：要確保沒私相授受

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，據他所知現時醫管局膀胱鏡檢查一般要等候10至12周，有患者於去年11月因血尿到普通科門診求醫，原定2月底做膀胱鏡檢查，但因疫情而延遲一個月。他說病人通常夾雜其他病徵，延遲檢查會影響後續治療，形容情况不理想。

他又認為醫管局近年推動公私營協作進度慢，今次疫情亦反映，純粹靠公營醫療應付需求會「頂唔順」，私營市場亦應該肩負社會責任，共同推動計劃。至於「獨市」問題，他說保持質素與醫管局看齊最重要，但也要確保沒有私相授受。

明報記者 許芳文

相關字詞﹕保護裝備 新型冠狀病毒 公私營協作計劃

上 / 下一篇新聞

譚耀宗：不排除送內地審 葉劉：惹恐慌 陳文敏：被捕者香港法律保障全失
譚耀宗：不排除送內地審 葉劉：惹恐慌 陳文敏：被捕者香港法律保障全失
楊岳橋：如修逃犯例還魂 甚至更差
楊岳橋：如修逃犯例還魂 甚至更差
曾國衞質疑反國安法可否參選 泛民轟「DQ前奏」
曾國衞質疑反國安法可否參選 泛民轟「DQ前奏」
宣傳罷課「公投」 鄭家朗：反應好好
宣傳罷課「公投」 鄭家朗：反應好好
新公務員工會再有幹事遭免署任
新公務員工會再有幹事遭免署任
法律學者凌兵倡先辦聽證會
法律學者凌兵倡先辦聽證會
86團體函栗戰書 促停立法
86團體函栗戰書 促停立法
首社工判監 劉家棟阻警推進囚一年 官：警有權衝向示威者驅散 受傷後果自負
首社工判監 劉家棟阻警推進囚一年 官：警有權衝向示威者驅散 受傷後果自負
社工界稱極壞先例 現場調停恐絕迹
社工界稱極壞先例 現場調停恐絕迹
首宗違令起底 設計師轉載警資料緩刑
首宗違令起底 設計師轉載警資料緩刑
警未證阻交通 涉拋雪糕筒青年脫罪
警未證阻交通 涉拋雪糕筒青年脫罪
警拘押自閉男 被質疑沒跟指引 區議員：4小時沒「合適成人」陪伴 警無回覆
警拘押自閉男 被質疑沒跟指引 區議員：4小時沒「合適成人」陪伴 警無回覆
少年擲汽油彈判感化 律政司獲准覆核刑期
少年擲汽油彈判感化 律政司獲准覆核刑期
涉圍警大興基地 拒保15人再被捕
涉圍警大興基地 拒保15人再被捕
中介代續BNO 律師行全包8000元 旅社慘淡加入市場：有收入便做
中介代續BNO 律師行全包8000元 旅社慘淡加入市場：有收入便做
日自民黨擬法案吸金融外勞 澳洲至今收62港人保護申請
日自民黨擬法案吸金融外勞 澳洲至今收62港人保護申請
張達明質疑鄭若驊鋪路介入私人檢控 指劉慧卿98年告姜恩柱 「當時律政司守規矩」
張達明質疑鄭若驊鋪路介入私人檢控 指劉慧卿98年告姜恩柱 「當時律政司守規矩」
返港投票須檢疫 曾國衞：機場難設票站
返港投票須檢疫 曾國衞：機場難設票站
平安鐘手表實時追蹤長者 危急遙控響號招援手
平安鐘手表實時追蹤長者 危急遙控響號招援手
專家倡撤銷曾赴京者檢疫豁免 衛署向機場抵港免檢疫者派樣本瓶
專家倡撤銷曾赴京者檢疫豁免 衛署向機場抵港免檢疫者派樣本瓶
源頭不明個案 港大倡雙檢測追查
源頭不明個案 港大倡雙檢測追查
調查：逾半人不知僱主申「保就業」否
調查：逾半人不知僱主申「保就業」否
市建「油旺」重建研究：增公營屋料蝕千億
市建「油旺」重建研究：增公營屋料蝕千億
煥然懿居43貨尾 首置式發售料第三季推
煥然懿居43貨尾 首置式發售料第三季推
健身中心涉逼學生購1.5萬元會籍 職員被捕
健身中心涉逼學生購1.5萬元會籍 職員被捕
涉串謀索美容組織職位 公大LiPACE前院長被控
涉串謀索美容組織職位 公大LiPACE前院長被控
無綫前高層空降Now TV新聞台 陳鐵彪接替退休張志剛 員工質疑缺港聞經驗
無綫前高層空降Now TV新聞台 陳鐵彪接替退休張志剛 員工質疑缺港聞經驗
疑油門當腳掣 私家車剷入街舖
疑油門當腳掣 私家車剷入街舖
泰林爭產案死者生前失語 律師：郁手溝通立遺囑
泰林爭產案死者生前失語 律師：郁手溝通立遺囑
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「民主」葉劉用主席權開會講教材 月初表決未通過 葉建源斥如玩泥沙
【Emily】「民主」葉劉用主席權開會講教材 月初表決未通過 葉建源斥如玩泥沙
【Emily】童裝店放民女像 商場要求搬走
【Emily】童裝店放民女像 商場要求搬走
【Emily】迪士尼今重開無巡遊 唔畀攬米奇
【Emily】迪士尼今重開無巡遊 唔畀攬米奇
【Emily】敖卓軒外媒受訪被批失言 之鋒同連登仔道歉拒割席
【Emily】敖卓軒外媒受訪被批失言 之鋒同連登仔道歉拒割席
【Emily】美娟小學外派罩 義工被指喝細路
【Emily】美娟小學外派罩 義工被指喝細路
【Emily】珠海學院開兩「一帶一路」碩士課
【Emily】珠海學院開兩「一帶一路」碩士課