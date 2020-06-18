疫下公院減非緊急服務 擴公私營協作 放射診斷外判 4月用量升1.4倍

醫局全額資助

擴至所有合資格病人

醫管局發言人稱，自2月中起，把「公私營協作放射診斷造影計劃」服務群組擴展至所有合資格的癌症病人，費用由醫管局全額資助。由3月至5月中，電腦掃描及磁力共振掃描造影的服務量共1.02萬宗；其中4月服務量為4000多宗，比2月的1684宗增加約1.4倍。

至於血液透析「共析計劃」，原本名額為267個，自1月底起陸續增加名額，截至5月15日，已額外轉介37名患者到社區血液透析中心治療。醫管局自3月16日擴展「腸道協作計劃」至大腸鏡個案，截至5月15日，有514名病人到私營醫療機構接受大腸鏡檢查。

新項目方面，初生嬰兒黃疸治療、剖腹分娩、癌症病人的放射治療及骨科手術，病人只需繳付公院費用便可於私家醫院接受治療。截至5月15日局方已轉介88名嬰兒、9名孕婦、37名癌症病人及7名骨科病人。

發言人續稱，膀胱鏡檢查公私營協作的招標工作仍在進行，已收到包括私家醫院的標書，正積極處理餘下程序，盼盡快公布詳情。

膀胱鏡檢查招標

私醫倡設名單防獨市

醫學會公私營協作計劃專責委員會聯席主席麥肇敬指出，部分新型冠狀病毒患者的糞便含有病毒，業界亦擔心尿液帶病毒，疫情下要節省個人防護，早前大腸鏡、膀胱鏡檢查等服務暫停。即使醫管局分階段恢復非緊急服務，他認為「清龍」有難度，因公院醫生平日的工作安排已擠滿（fully packed），「想double（加倍）工作都未必做到」，相信疫情是加快推動公私營協作的契機。

麥關注正招標的膀胱鏡計劃會否出現「獨市」，建議當局推行協作時應以「腸道協作計劃」為藍本，讓病人在醫生名單中自由選擇服務，令私家醫生有公平參與計劃的機會。

社協：要確保沒私相授受

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，據他所知現時醫管局膀胱鏡檢查一般要等候10至12周，有患者於去年11月因血尿到普通科門診求醫，原定2月底做膀胱鏡檢查，但因疫情而延遲一個月。他說病人通常夾雜其他病徵，延遲檢查會影響後續治療，形容情况不理想。

他又認為醫管局近年推動公私營協作進度慢，今次疫情亦反映，純粹靠公營醫療應付需求會「頂唔順」，私營市場亦應該肩負社會責任，共同推動計劃。至於「獨市」問題，他說保持質素與醫管局看齊最重要，但也要確保沒有私相授受。

明報記者 許芳文