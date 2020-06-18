無綫前高層空降Now TV新聞台 陳鐵彪接替退休張志剛 員工質疑缺港聞經驗

被問如何釋空降疑慮

陳鐵彪：做好新聞 公平公正

對於加入Now TV有何目標、如何釋除員工對其「空降」疑慮，陳鐵彪回覆本報稱：「做好新聞，公平公正。」電訊盈科回覆稱，公司招聘過程會考慮不同因素，包括有關人士的新聞及傳播經驗和專業性、帶領新聞團隊能力等。

張志剛留任顧問至8月保交接

電訊盈科媒體集團董事總經理李凱怡昨向員工發電郵，宣布委任陳鐵彪接替今年8月底退休的張志剛，出任新聞及財經資訊主管，陳鐵彪將於6月23日加入，張志剛則留任高級顧問至8月底以「確保順利交接」。電郵提到，陳鐵彪於印刷媒體開展記者工作，在亞洲電視及無綫電視新聞部出任不同高級職位超過30年，指陳在本地、中國及國際新聞有採訪及管理經驗，「在建立及營運新聞部亦有豐富的經驗」。

副總裁鄭麗矜原接任大熱 同事信任

Now新聞台副總裁鄭麗矜原被視為接任大熱人選，據悉張志剛與集團高層，原屬意由她接任主管一職。有新聞部員工向本報表示，鄭麗矜亦是財經台及新聞台開台功臣之一，熟悉Now TV新聞部運作，深得同事信任，憂慮空降的陳鐵彪未必能與現職員工磨合。另有新聞部員工稱，由外人空降重要一職而非內部晉升，憂慮陳鐵彪是否有「特別任務」，期望對方接任後多與員工溝通。

無綫前同事指陳內地人脈廣

有無綫電視前高層、陳鐵彪前上司表示，陳主力跟進內地新聞，擔任過不同職位，「但未做過港聞組採訪主任」，質疑由他出任新聞及財經資訊主管，未必了解新聞部調配、編採運作。另外，有無綫新聞部前員工表示，陳在內地人脈廣，有內地新聞經驗，但沒港聞編採經驗，並指他近年已甚少沾手「改稿」工作，質疑他「脫晒節」，又認為他在處理新聞較保守。

NOW TV屬李澤楷旗下電訊盈科的收費電視台，在2019年中大傳媒公信力評估中排名第一。