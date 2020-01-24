涉串謀索美容組織職位 公大LiPACE前院長被控

被告為公開大學轄下李嘉誠專業進修學院（LiPACE）前院長黃偉寧，原負責學院整體管理，被通知於2018年不獲續約；另一被告為前課程總監黎偉祈，負責開辦專業課程，包括應機構要求合辦企業培訓課程。

2017年，黃偉寧要求黎偉祈安排與一個美容業組織合辦課程，二人涉嫌串謀向該美容組織的一名董事，要求僱用黃偉寧作報酬，作為促致與該美容組織籌辦課程。兩人被控身為公職人員串謀索取利益，明日（19日）在西九龍裁判法院應訊。

涉貪污詐騙 中一航空前高層控8罪

另外，廉署昨起訴中一航空（香港）有限公司（中一航空）時任暫代首席運營官譚振峰8項罪名。該公司主要為私人飛機擁有人提供飛機管理服務，譚振峰負責聘請地面服務供應商。控罪指，譚振峰涉嫌於2017至2018年間，先後5次接受一名女商人5筆合共60萬港元的佣金，以聘用該女商人公司提供的地面服務。譚亦被控於2017至2018年，利用女商人發出的發票，而明知要項是誤導、虛假或欺騙性，訛稱為中一航空的客戶提供分別115萬港元及56萬港元的服務費。譚振峰明日（19日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。