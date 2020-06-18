市建「油旺」重建研究：增公營屋料蝕千億

市建局昨與傳媒午宴交代未來工作計劃。韋志成表示，油旺「正」規劃方案將維持現時區內約21萬的人口密度，而「負」及「零」方案則分別減少區內28%及14%人口，但目前尋找土地供應困難下，較難有土地資源接收區內居民遷置，因此局方會以「正」方案作起點，並尋找合適的重建項目納入局方將來的業務綱領。

「正」方案綠化空間增倍 公營屋2.6萬伙

他說，油旺目前剩餘可發展的地積比少，「正」方案已假設在油旺可轉移地積比，並按目前機制及《建築物條例》容許的規限下作重建，估計完成整項重建後需虧損近1000億元，初步規劃下區內可增加約200萬平方呎樓面面積，並減少9公頃道路用地，綠化空間將由23增至45公頃（面積相若於2.4個維園），而區內公營房屋數目將由目前2000增至2.6萬個。他稱，最終需交由政府決定如何落實規劃概念，但由於需展開更詳細研究，料難於今年內展開公眾諮詢。

料本年度赤字近億 流動資金短缺數年

另外，市建局向立法會提交年度工作報告披露，去年度（2019/20年度）錄得1.2億元盈餘，較2018/19年度的23.3億元大減，其中去年度完成的兩個重建項目，包括馬頭角單幢樓「喜築」及大角嘴晏架街酒店項目「富薈旺角酒店」，分別為市建局錄得約1.68億及1.02億元盈餘。截至今年3月底，市建局資產淨值為470.9億元，其中流動資金約110.7億元。

市建局主席周松崗表示，市建局去年度盈餘減少，主要是由於部分重建項目受疫情影響延遲推出，以及推出租務寬免措施等。他稱，本年度將開展4至5個重建項目，但由於資金未回籠等因素，預測本年度將錄得近1億元赤字，未來數年將面對流動資金短缺問題，會研究分階段借貸融資，但目前毋須尋求政府注資。