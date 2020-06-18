調查：逾半人不知僱主申「保就業」否

關注綜援低收入聯盟6月中訪問122名市民，近半稱疫情下失業，約87%稱收入減少。稱收入受影響的受訪者中，42%人表示因失業而無收入。

調查發現，約52%受訪者稱不知僱主有否申請「保就業」計劃。計劃中訂明僱主若解僱員工會被罰款，調查中62%受訪者表示，若知悉僱主違反計劃，會蒐集資料舉報僱主。亦有近八成人認為政府的罰則不足。

僱主拒承諾支全薪 收銀擬勞處投訴

在餐廳當收銀員的明姐說，2月起放無薪假及九折出糧，月薪由約1.2萬元跌至約9000元。她稱僱主已辭退兼職人手以削減開支，即使僱主已申請「保就業」，但明姐仍不知要自己九折出糧到何時，而僱主亦拒絕白紙黑字承諾收到政府資助後會全額支薪，「他真的不出足全份人工我都無可奈何」。明姐希望與同事到勞工處投訴，卻不知處方是否受理。

團體：基層無力查資料舉報

關注綜援低收入聯盟幹事林俊彤表示，即使政府稱公開申請公司資料供公眾監察，但基層員工未必有心力及資源翻查資料，員工更要冒被秋後算帳風險舉報，質疑政府將監察責任轉嫁員工。

政府：下周上載首批僱主名單

本報向執行「保就業」計劃的政策創新與統籌辦事處查詢僱員投訴方法及數字，處方稱若僱主濫用或違反計劃條件，可透過「保就業」計劃熱線電話（1836-122）或電郵（enquiry@employmentsupport.hk）舉報。 處方預計下周會上載首批已領取工資補貼的僱主名單、受惠僱員總數及補貼額。

（抗疫新階段）