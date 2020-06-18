源頭不明個案 港大倡雙檢測追查

研公主號客 一人核酸陰抗體陽

嘉里物流和祿泉樓群組至今12人染疫且源頭未明，被問到會否為所有祿泉樓居民驗抗體，衛生署昨稱會因應流行病學調查的需要而做相應措施。

港大微生物學系就215名從郵輪撒離的鑽石公主號的港人做研究，發現當中9人對新型冠狀病毒核酸檢測或血清檢測結果呈陽性反應，並送院隔離治療。在為期14天檢疫期間，9名患者有三分之二即共6人無症狀，有8人同時在核酸檢測和抗體檢測呈陽性；有1人在抗體檢測呈陽性，但在核酸檢測呈陰性。

稱單驗核酸或走漏兩成個案

研究團隊認為，無症狀患者可持續放毒，增加感染控制的難度，應結合核酸檢測和血清檢測以準確發現病例和追踪密切接觸者，做到早診斷、隔離和治療。袁國勇表示，單靠目前使用的病毒核酸測試或走漏一至兩成個案，若出現源頭不明的個案時，建議抽血驗抗體，有利找到體內已檢不出病毒核酸但有抗體的個案源頭，只是現實中很多人都可能拒絕抽血。

（抗疫新階段）