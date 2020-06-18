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港聞二

專家倡撤銷曾赴京者檢疫豁免 衛署向機場抵港免檢疫者派樣本瓶

【明報專訊】北京周二增31宗新型冠狀病毒，6日累計有137宗本地確診，澳門昨午起要求來自北京者在指定酒店接受14天醫學觀察。港府容許往返內地做生意等人申請豁免檢疫，現最少批出1.1萬宗申請。當中涉北京的豁免、陸路入境不強制驗病毒可致檢疫漏洞，港大學者何栢良和中大學者許樹昌均建議港府取消涉北京的豁免，並要求曾赴北京者不論坐飛機入境還是經陸路來港，都要驗病毒並檢疫。衛生署因應疫情，昨起會為經機場入境、曾赴北京的獲豁免者加強檢測，向他們發樣本瓶。

豁免檢疫批逾1.1萬宗 涉中台澳

據機管局網站，昨原定有4班航班由北京抵港，當中兩班取消。所有抵港前14天曾到內地包括北京者，須接受14天家居檢疫，當中機場抵港者須到亞博留樣本並等檢測結果。現有30類入境者獲豁免檢疫，包括機組人員、在內地從事生產作業的香港企業人員等，本報向各部門查詢，至今合共最少批出11,898宗由內地、澳門或台灣抵港豁免檢疫的申請，當中批出最多豁免的是工貿署，有11,200宗。律政司、發展局、財庫局、運房局沒提供上述數字中涉北京的數目，創新科技署、資科辦、社署、漁護署及食環署所批個案則不涉北京。

澳門令曾赴京者住酒店14天

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，北京疫情源頭未明確，若有關入境者毋須檢疫，有個案輸入香港的風險，應暫取消涉北京豁免，讓他們抵港時接受病毒檢測，陰性才回家檢疫。

澳門昨午起要求14日內曾到北京的入境者，須在指定酒店接受14天醫學觀察。但許樹昌認為，由於北京未出現大爆發，本港暫毋須強制當地抵港者入檢疫中心。

專家倡陸路抵港須驗毒 看齊機場

有別經機場入境者要強制驗病毒，現由湖北來港、陸路抵港者會獲發樣本瓶，但不強制交還。許樹昌認為陸路抵港者亦驗病毒才「較穩陣」，但北京已取消1000多班航班，有很多北京人來港的可能不大；何栢良亦稱經陸路入境、曾赴北京者都應強制驗病毒，並等有結果才回家檢疫，「應（與機場）要看齊，不應因陸路來有不同」，他亦建議應取消涉北京的檢疫豁免，並應為所有獲豁免者驗病毒。

何栢良：未來幾日不出街食飯

被問若政府不收緊豁免安排，何栢良認為港人就要執生，「如有一宗個案走入社區，再去酒樓食肆大排筵席，市民自己分析風險」。他對食肆放寬至人數無限有保留，「我之前都有出街食飯，因為人少好多，但未來幾日我不會」。

食物及衛生局沒回應會否取消涉北京的免檢疫安排，稱因應北京疫情已對北京抵港的獲豁免檢疫者加強檢測，他們在機場抵港後會獲發樣本瓶，收集深喉唾液樣本，但未有提及對經陸路抵港者安排。

戶外足球籃球場周六重開

本港昨增8宗來自巴基斯坦及菲律賓的輸入個案，累計個案升至1121宗，包括一宗疑似。爆疫的瀝源邨祿泉樓居民第二度驗病毒，至昨1066個樣本全部陰性，已撤離的居民會在今日完成14日檢疫可回家。康文署周六（20日）起重開戶外足球場、籃球場等康體設施。

明報記者

（抗疫新階段）

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