平安鐘手表實時追蹤長者 危急遙控響號招援手

智能手表具備通訊功能，最多可預設10個快速撥號。長者戴上手表後，如在街上感到不適、跌倒或需求助，只要按手表表面或旁邊的按鍵，便可接通平安鐘服務熱線中心，中心職員會提供24小時緊急支援。一旦情况緊急，中心職員可透過手表致電長者，確認安全；如長者沒接聽或未能回覆，職員在危急下可遙距令手表發出響號，引起途人關注。

連接熱線中心 隨時按鍵求助

手表設四重定位功能，網絡覆蓋室內外，包括港鐵、隧道等。中心職員可掌握長者實時位置，以提供所需緊急支援，家人或照顧者亦可下載應用程式，實時監察長者位置。不過受限於電訊商網絡覆蓋範圍，一旦長者離港，就無法追蹤。

每當長者離家，家人都會收到手機通知；如長者超過一日沒使用手表，中心職員會主動聯絡長者或其家人。此外，中心職員會預先了解長者健康狀况，平日會按長者需要提供服務，如致電提示服藥、協助預約門診等。

長者安居協會主席方敏生表示，不少智能手表都提供定位功能，協會手表的重點是向長者提供的關顧服務。該會行政總裁王虹虹表示，手表輕巧及沒標籤性，適合長者使用，包括輕度及中度認知障礙症患者，當他們迷路或遇事，家人都可找到他們的實時位置。她說未來會研究在手表加入跌倒感應及體格監測功能。使用該智能手表及平安鐘緊急支援服務月費共290元。

明報記者