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返港投票須檢疫 曾國衞：機場難設票站

【明報專訊】立法會選舉9月6日舉行，政府早前將海外抵港人士強制檢疫14日規例延長至9月18日，令人憂慮海外返港投票者或受影響。政制及內地事務局長曾國衞昨被問及，會否豁免返港投票市民強制檢疫，或在機場設票站供外地抵港、轉機選民投票，曾國衞稱會平衡公共衛生、社會接受程度、便利選民等因素，會適時敲定細節及公布，但機場禁區設票站未必可行。

民主黨黃碧雲昨於立法會口頭質詢曾國衞有關外地返港選民投票安排，曾國衞稱，會密切注視香港與其他地方的人口流動及內地、外地疫情發展，以決定採取何種方案便利選民投票，適時敲定細節並向市民公布。

曾國衞稱，選舉事務處考慮到要掌握投票日回港，或經香港轉機的選民的資料及人數，有其困難，認為難以在投票日前預先準備有關選民登記冊摘錄，現階段認為機場禁區設票站的建議未必可行，但會繼續研究能否克服相關技術困難，或採取其他切實可行方案。他說選舉事務處會研究能否為正接受指定強制檢疫的選民制定特別安排，以容許他們短暫外出並安全地投票。

選管會即將公布選舉指引，曾國衞昨會見傳媒時表示，局方認為照顧有需要人士是社會共同價值，認為選舉期間有較貼心安排，幫助長者、孕婦，設立「關愛隊」，相信是絕大部分市民共同看法，他強調被並向選管會施壓，只是如實反映情况。

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